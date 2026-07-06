Aos 45 anos, Joana Machado, campeã de A Fazenda 4 celebra a chegada do primeiro neto

Por R7

Publicada em 06/07/2026 às 15h12

Joana Machado, campeã de A Fazenda 4, de 45 anos, comemorou em suas redes sociais a chegada do primeiro neto, Gabriel, nesta quinta-feira (3). O bebê é filho de Ana Luiza Neves, de 27, primogênita da modelo e personal trainer.

“Nasceu o nosso amor, Gabriel”, escreveu ela, ao compartilhar um clique da filha ainda na maternidade. Joana ainda é mãe de Maurício, de 19 anos.

A modelo e personal já havia falado da emoção de ganhar um neto e se declarou para Ana Luiza. “Estarei sempre ao seu lado, te apoiando e te orientando no que você precisar. Amo vocês infinitamente.”

Joana, que leva uma vida fitness e compartilha com os seguidores sua rotina de malhação, ainda brincou com o fato de já ser avó. Ela publicou um vídeo fazendo exercícios e exibindo o corpo sarado. “Que tipo de vovó você quer ser? Bora”, legendou.