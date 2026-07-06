Porto Velho avança em educação e oportunidades de acordo com dados do Índice de Progresso Social Brasil

Por Letícia Regis

Publicada em 06/07/2026 às 15h30

Diariamente, a prefeitura de Porto Velho, junto com as secretarias municipais, atuam em frentes de saúde, educação, segurança, infraestrutura, drenagem, pavimentação, iluminação pública, limpeza urbana e saneamento, buscando melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, investimentos viabilizados por meio de emendas parlamentares e parcerias institucionais reforçam a capacidade de execução de obras e serviços essenciais para o desenvolvimento do município.

O objetivo é transformar a realidade do Ranking Nacional do Índice de Progresso Social (IPS), que aos poucos caminha para o avanço e progresso, através de serviços básicos e investimentos.

As problemáticas que afetam a capital não irão se resolver de uma só vez. Contudo, desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes, houve intensificação do trabalho e ações em diversas frentes, como por exemplo no acesso à educação superior e em oportunidades, alcançando uma pontuação positiva para a transformação dos parâmetros em Porto Velho.

No levantamento mais recente do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), Porto Velho elevou sua pontuação de 57,25 para 58,59 pontos, um avanço de 1,34 ponto (2,34%). Com esse desempenho, a capital registrou a 8ª maior evolução nominal entre as capitais brasileiras no período analisado.

Léo Moraes reafirmou o compromisso da gestão em trabalhar diariamente para progredir ainda mais em avanços na capital

Além do saneamento, o estudo considera fatores como moradia, segurança, acesso à saúde, educação, meio ambiente, direitos individuais e oportunidades, indicadores que precisam de investimentos contínuos para garantir melhores condições de vida à população.

O prefeito Léo Moraes reafirmou o compromisso da gestão em trabalhar diariamente para progredir ainda mais em avanços na capital, transformando o cenário das principais problemáticas enfrentadas.

“O nosso compromisso é trabalhar com seriedade, planejamento e dedicação para mudar essa história. Estamos investindo em limpeza urbana, pavimentação, saúde, educação, em oportunidades e em diversas frentes que refletem diretamente na qualidade de vida da população. O objetivo é construir uma Porto Velho mais digna, desenvolvida e preparada para o futuro."

Mesmo diante dos desafios, a Prefeitura reforça que continuará priorizando em investir e realizar ações permanentes em todas as regiões da cidade. A expectativa da gestão é que o conjunto de obras, serviços e políticas públicas em andamento produza resultados expressivos nos próximos anos, contribuindo para melhorar os indicadores sociais, ampliar o acesso aos serviços essenciais e devolver à população uma cidade mais organizada, saudável e com melhores perspectivas de desenvolvimento.