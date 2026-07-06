Luana Piovani comemora

Por IG

Publicada em 06/07/2026 às 15h03

Por meio de uma postagem publicada nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (6), a atriz disparou: "Enfim, Neymar aposentado. Amém".

Além disso, Luana compartilhou diversos Stories detonando o atleta e a Seleção Brasileira pela partida contra o time da Noruega. Uma das postagens definia essa como "a geração mais fracassada da história do país".

Outra postagem compartilhada pela atriz dizia: "A derrota tem o lado bom: Enfim, a Seleção não é mais refém do Neymarismo cultural. Acabou a era Neymar, graças a Deus. Com um gol de pênalti como prêmio de consolação de quem foi convocado apenas por 'pre$$são' de patrocinadore$".

Luana ainda aproveitou para voltar a alfinetar Neymar pela divulgação de casas de aposta. "Não me comove o pranto de quem divulga Bets", dizia uma das postagens que ela compartilhou. Nos Stories, a atriz também republicou uma postagem que fazia alusão às traições do atleta à esposa, Bruna Biancardi."O Neymar não merece? Quem não merece sou eu que vou acordar cedo amanhã. Esse daí vai para os Stories divulgar tigrinho e trair a esposa com a vigésima amante enquanto choraminga sobre ser um coitado. Ele é a personificação de tudo de errado com a Seleção masculina. Um mimado de merd*".

A Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo 2026 nas oitavas de final, neste domingo (5), após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo 2026, boatos sobre uma possível aposentadoria de Neymar Jr. passaram a dominar a internet. Apesar disso, o atleta não confirmou oficialmente se esse foi, de fato, o seu último Mundial.

Um comentário deixado por ele em uma publicação feita pela Fifa em junho deste ano, ajudou a dar força aos boatos sobre esta ter sido sua última Copa:"The Last Dance”("A Última Dança”, em tradução livre). O comentário foi interpretado por internautas como uma despedida do torneio.

No início de 2026, Neymar também afirmou que poderia fazer sua última temporada neste ano, até o final do vínculo com o Santos, que se encerra em dezembro. Atualmente Neymar enfrenta um processo de recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, que o manteve fora de três jogos da Copa do Mundo 2026.