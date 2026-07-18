Dois homens e uma mulher são presos após perseguição em São Miguel do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/07/2026 às 09h15

Dois homens e uma mulher foram detidos após perseguição em São Miguel do Guaporé; cocaína, crack, maconha, dinheiro e balança de precisão foram apreendidos

A motocicleta utilizada por três pessoas presas na tarde de sexta-feira (17), em São Miguel do Guaporé, será investigada pela Polícia Civil por suspeita de ligação com um duplo homicídio registrado anteriormente no município. A apuração deverá verificar a eventual participação dos detidos em outros crimes ocorridos na região.

Dois homens e uma mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil sob suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram depois que uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre o transporte de entorpecentes em uma Honda CG Titan.

O veículo foi localizado na Avenida 16 de Junho. Conforme a ocorrência, a ordem de parada não foi obedecida e uma perseguição teve início pelas ruas da cidade. Durante a fuga, porções de drogas foram descartadas pelos ocupantes da motocicleta.

Após a abordagem, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro, balança de precisão e materiais utilizados para embalagem. Novas diligências foram realizadas em uma residência vinculada aos investigados, onde os policiais encontraram outros entorpecentes e objetos relacionados à suspeita de comercialização das drogas.

Os três presos, a motocicleta e todo o material recolhido foram apresentados à Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais e continuidade das investigações.