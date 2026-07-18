Irã ataca bases dos EUA no Kuwait e Barém e diz ter matado soldados

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 18/07/2026 às 09h38

Os ataques atingiram bases militares, radares, centros de comunicação, depósitos de combustível, aeronaves e várias pontes.

"Os poderosos combatentes das Forças Terrestres da Guarda Revolucionária atacaram o local de concentração das forças agressoras em Arifjan, no Kuwait, e provocaram a morte de vários militares", afirmou a força de elite iraniana em um comunicado divulgado pela agência Fars e reproduzido pela EFE.

A declaração foi feita um dia depois de os Estados Unidos desmentirem as alegações do Irã de que suas forças haviam matado militares norte-americanos em um ataque à zona militar de Al Tanf, na Síria.

A Guarda Revolucionária informou ainda que, em outro ataque com drones, destruiu o radar da base norte-americana de Ali Al Salem, no Kuwait, além de um hangar de reparo e manutenção de armamentos e um abrigo para drones.

Em outro comunicado, a Guarda Revolucionária afirmou também ter realizado "operações contundentes" com drones e mísseis contra o cais de apoio e abastecimento de combustível da frota norte-americana no porto de Al Ahmadi, no Kuwait, e contra a área onde estavam concentradas aeronaves de combate inimigas na base de Sheikh Isa, no Bahrein.

O Kuwait informou neste sábado que uma segunda usina de geração de energia e dessalinização de água foi atingida pelo Irã, provocando um incêndio e obrigando a paralisação de várias unidades de produção.

Além disso, o Irã afirmou ter destruído o centro de inteligência conhecido como "Batelco", no Bahrein, assim como um centro norte-americano de comunicações e inteligência de sinais no Kuwait.

Um jornalista da agência AFP, na capital do Bahrein, Manama, ouviu várias explosões durante a manhã, após o acionamento das sirenes de alerta.

"Os sistemas de defesa antiaérea da Força de Defesa do Bahrein interceptaram e destruíram vários ataques aéreos traiçoeiros iranianos neste sábado", informou o Exército em comunicado, depois que o Ministério do Interior anunciou que as sirenes de alerta foram acionadas quatro vezes desde o amanhecer.

Por sua vez, o Exército iraniano anunciou que atacou os hangares de aeronaves e os depósitos de combustível das forças norte-americanas na base de Sheikh Isa, no Bahrein, além de várias pontes.

Segundo as Forças Armadas do Irã, esses ataques foram realizados em resposta aos bombardeios norte-americanos contra o território iraniano, que continuaram durante a madrugada deste sábado pelo sétimo dia consecutivo.

"Os países que abrigam militares norte-americanos e colocaram seus territórios à disposição desses agressores criminosos para atacar o Irã devem se preparar para receber uma resposta equivalente", advertiu a Guarda Revolucionária em seu comunicado.

A força militar iraniana afirmou que, por enquanto, optou por atacar alvos militares nos países que abrigam forças dos Estados Unidos, mas alertou que a resposta poderá ser ampliada caso os ataques contra o Irã continuem.