Sebrae recebe comenda do turismo em Porto Velho por sua atuação na área Turismo

Por sebrae-ro

Publicada em 18/07/2026 às 10h40

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual - CDE do Sebrae em Rondônia, Darci Agostinho Cerutti, recebeu, na última quarta-feira 16 de julho de 2026, a Comenda Mário de Andrade, concedida pela Prefeitura de Porto Velho a personalidades que contribuem para o fortalecimento do turismo e para o desenvolvimento do município. A solenidade aconteceu no Teatro Banzeiros e reuniu autoridades, empresários e representantes da sociedade civil.

A homenagem integra uma iniciativa voltada ao reconhecimento de pessoas e instituições que apoiam o crescimento do turismo, atividade cada vez mais estratégica para a geração de emprego, renda e oportunidades na capital rondoniense.

Ao receber a honraria, Darci Cerutti destacou a importância do trabalho conjunto entre poder público, iniciativa privada e instituições de apoio ao empreendedorismo para impulsionar o desenvolvimento sustentável da cidade e do estado.

“Recebo esta homenagem com gratidão e a compartilho com todos que acreditam no potencial de Rondônia. O turismo gera oportunidades, movimenta a economia e valoriza nossas riquezas naturais e culturais”, afirmou.

Além da homenagem ao presidente do CDE, a turismóloga e assessora do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Tatiana Sadeck, recebeu a Comenda Rio Madeira, em reconhecimento aos seus mais de 20 anos de atuação em prol do turismo rondoniense. A honraria destaca sua contribuição para a valorização dos destinos turísticos, a qualificação do setor e a promoção de políticas voltadas ao desenvolvimento da atividade no estado

A comenda também evidencia a atuação do Sebrae em Rondônia, que há anos contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios ligados ao turismo, à gastronomia, ao artesanato, à economia criativa e aos demais segmentos que movimentam a economia local. Por meio de capacitações, consultorias, acesso a mercados e apoio à promoção de destinos, a instituição tem colaborado para tornar Rondônia mais competitiva e atrativa para visitantes e investidores.

Durante a cerimônia, a Prefeitura também lançou os selos “Porto Velho: Capital da Observação de Aves” e “Porto Velho: Capital da Pesca Esportiva”, reforçando a estratégia de valorização das potencialidades turísticas da capital.

A entrega da Comenda Mário de Andrade reconhece a trajetória de Darci Cerutti e reforça a importância das ações desenvolvidas pelo Sebrae em Rondônia para estimular o empreendedorismo, fortalecer os pequenos negócios e consolidar o turismo como um importante vetor de desenvolvimento econômico e social no estado.