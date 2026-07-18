Fórum Municipalista contou com participação e apoio do Sebrae

Por SEBRAE-RO

Publicada em 18/07/2026 às 10h25

O I Fórum de Integração, Gestão e Desenvolvimento, voltado para gestores públicos municipais, ocorreu esta semana (14), em Porto Velho no Teatro Banzeiros. O Sebrae em Rondônia foi um de seus maiores apoiadores e contou com participação efetiva durante as discussões, sensibilizando gestores para a necessidade de apoiar a agricultura familiar, onde o Sebrae contribui com a consultoria especializada do “Nosso Alimento” e estruturar uma porta de saída da vulnerabilidade, a qual a entidade também oferece apoio gratuito por meio dos cursos da Trilha Cadastro Único que foi desenvolvida para uso dos servidores municipais da Assistência Social e Sala do Empreendedor, a fim de levar uma orientação para o público que se encontra em vulnerabilidade social.

Idealizado pela Associação Rondoniense de Municípios (AROM), e os consórcios públicos que integram a Frente Municipalista de Rondônia — CIMCERO, CISAN e CINDERONDÔNIA, a proposta do evento foi integrar os gestores públicos, trazer aos holofotes debates que impactam o dia a dia dos cidadãos, informação e atualizações técnicas para que os municípios sigam gerando desenvolvimento, provendo os serviços públicos e fortalecendo a gestão pública por meio da integração dos municípios.

Com o lema “Unindo municípios, fortalecendo a gestão e impulsionando o desenvolvimento regional”, o Fórum reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e equipes técnicas.

“Entendemos que fortalecer a gestão pública nos municípios é um dos papéis fundamentais de atuação do Sebrae. Podemos contribuir significativamente para melhorar o ambiente de negócios nos territórios, fazendo que a riqueza circule nos municípios. Temos o Programa Cidade Empreendedora, que atua em dez eixos estratégicos de desenvolvimento, auxiliando as equipes técnicas das gestões no desenvolvimento local e este Fórum é mais uma oportunidade de debates, integração, troca de experiências e convergências”, disse José Alberto Anisio, diretor superintendente do Sebrae em Rondônia.