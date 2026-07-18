MC Daniel exibe resultados de procedimentos estéticos realizados em clínica de São Paulo

Por R7

Publicada em 18/07/2026 às 10h09

O funkeiro paulista MC Daniel, de 27 anos, chamou a atenção dos internautas ao exibir o antes e depois de uma série de procedimentos estéticos faciais. As intervenções forarealizadas em uma clínica na cidade de São Paulo, e o resultado da transformação impressionou o público.

A mudança no visual de MC Daniel, no entanto, não é algo recente, mas sim o culminar de um processo iniciado em 2023. Segundo o próprio artista, ele decidiu buscar as intervenções estéticas depois de anos recebendo comentários e piadas sobre sua aparência, buscando uma melhora na autoestima e na imagem.

Entre as principais intervenções que MC Daniel revelou ter realizado estão a troca de lentes de contato dentárias, a diminuição da gengiva e a harmonização facial. O objetivo desses procedimentos foi melhorar a sustentação e o contorno do rosto, além de reestruturar a face e tratar as olheiras que o incomodavam.

O profissional responsável pela transformação detalhou que o plano foi abrangente, incluindo preenchimentos, aplicação de toxina botulínica (botox) para suavizar linhas de expressão, e tratamentos a laser para aprimorar a textura e a qualidade da pele, bem como tratar eventuais manchas. Além dos procedimentos diretamente no rosto, MC Daniel também seguiu um programa que englobou bioestimuladores, treinos em academia e modificações no corte de cabelo, na barba e no design das sobrancelhas, conforme orientação do especialista.

A jornada estética de MC Daniel demonstra um compromisso com o processo, exigindo paciência e confiança para seguir cada etapa recomendada pelo profissional. A exibição dos resultados marcou a finalização de uma transformação que foi cuidadosamente planejada e executada ao longo do tempo, atendendo aos anseios do cantor por uma mudança significativa em sua aparência.