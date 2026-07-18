Estações de hidratação passam por manutenção preventiva em Porto Velho

Por Carla Maia

Publicada em 18/07/2026 às 10h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), iniciou a manutenção preventiva das estações de hidratação instaladas na capital. Neste fim de semana, os equipamentos localizados no Espaço Alternativo permanecerão temporariamente indisponíveis para a realização dos serviços.

A manutenção faz parte de um cronograma periódico executado a cada seis meses em todas as estações. O trabalho envolve inspeção técnica, higienização e verificação dos componentes, garantindo mais segurança, qualidade e conforto para quem utiliza os equipamentos.

Atualmente, Porto Velho conta com cinco estações de hidratação instaladas em espaços públicos. Os equipamentos foram implantados para ampliar o acesso gratuito à água potável, especialmente para pessoas que praticam atividades físicas, frequentam áreas de lazer ou circulam diariamente por esses locais.

A iniciativa também contribui para incentivar hábitos mais saudáveis e oferecer mais estrutura à população durante os momentos de esporte, caminhada e convivência.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou que a manutenção preventiva é essencial para garantir a qualidade do serviço prestado à população. "Essas inspeções periódicas permitem que os equipamentos permaneçam em pleno funcionamento, oferecendo água potável com segurança e preservando o patrimônio público. Nosso compromisso é assegurar que as estações continuem atendendo a população com eficiência e qualidade".

O prefeito Léo Moraes ressaltou que investir na manutenção dos equipamentos públicos é tão importante quanto implantá-los. "Cuidar das estações de hidratação é garantir que elas continuem oferecendo um serviço gratuito, seguro e de qualidade para quem pratica atividades físicas e utiliza nossos espaços públicos. Essa é uma gestão que valoriza a prevenção, a conservação e o bem-estar da população".

A Emdur reforça que a manutenção preventiva demonstra a preocupação da gestão municipal em preservar os equipamentos públicos e garantir que continuem funcionando de forma segura e adequada.

Após a conclusão dos serviços, as estações do Espaço Alternativo serão novamente liberadas para uso da população.