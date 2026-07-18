Judiciário prestigia inauguração da nova sede do cartório de Registro de Imóveis em Porto Velho

Por tj-ro

Publicada em 18/07/2026 às 10h56

O Poder Judiciário de Rondônia, representado pelo presidente, desembargador Alexandre Miguel, e pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto, prestigiou, nesta sexta-feira (17), a inauguração da nova sede do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho, localizada na Avenida Sete de Setembro.

A solenidade contou com a presença de magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO), além de representantes da comunidade jurídica, delegatários, registradores e notários. As autoridades expressaram votos para que o cartório mantenha seu compromisso com a ética, inovação e com a contínua busca pela melhoria dos atendimentos à população de Rondônia.

Em seu discurso, o corregedor-geral, desembargador Glodner Luiz Pauletto, destacou que o momento representa investimento na qualidade da prestação do serviço extrajudicial, na valorização da atividade registral e, sobretudo, no direito ao serviço ao cidadão.

“A população é a razão maior da atuação de todo o sistema de Justiça. Os cartórios extrajudiciais desempenham papel indispensável para a concretização da segurança jurídica. Uma estrutura física moderna, acessível e equipada proporciona melhores condições de trabalho aos colaboradores e oferece à população um atendimento mais digno, célere e humanizado”, comentou o corregedor.

O delegatário responsável pelo cartório, Francisco Jacinto Oliveira, que também é vice-presidente do Registro de Imóveis do Brasil – Seção Rondônia, informou que a estrutura acessível foi cuidadosamente planejada: “Queríamos uma sede que representasse toda essa vanguarda e eficiência que o Tribunal de Justiça de Rondônia e o Extrajudicial rondoniense têm. Esta sede foi construída pensando em modernidade, para honrar os sete prêmios Diamante que o TJRO tem e os dois Diamantes que temos do PQTA [Prêmio de Qualidade Total da ANOREG], e que fosse confortável para quem trabalha aqui e para quem utiliza nossos serviços”, afirmou.

A Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) é responsável por orientar e fiscalizar os cartórios extrajudiciais, mantendo diálogo constante com as entidades representativas, o que contribui para aprimorar os serviços disponibilizados à sociedade.