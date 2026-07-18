Paolla Oliveira impressiona ao surgir de biquíni:

Paolla Oliveira, de 44 anos, voltou a encantar os seguidores nesta sexta-feira (17) ao compartilhar novos registros de um ensaio fotográfico em preto e branco nas redes sociais. Nas imagens, a atriz aparece usando a parte de cima de um biquíni estampado, combinada com uma saia fluida e transparente, além de um maxicolar de contas de madeira que reforçou a proposta artesanal e praiana da produção.
Sempre bem-humorada, Paolla aproveitou a legenda da publicação para brincar com os fãs. "Tá liberado o preto e branco?", escreveu a artista, que rapidamente recebeu uma enxurrada de elogios de amigos e admiradores.
Fãs exaltam beleza da atriz
Entre os comentários, a ex-BBB Alane Dias respondeu: "Tudo que você quiser tá liberado". Já a atriz Helena Fernandes resumiu: "Maravilhosa". Nilma Quariguasi, esposa do ator Romulo Estrela, também se manifestou. "Lindeza", escreveu. Uma fã exaltou: "Amor, você é um espetáculo e sua beleza transcende qualquer matriz".
Outros seguidores também aproveitaram a publicação para demonstrar admiração pela atriz. "O melhor de ser sua fã é que eu abro o Instagram e dou de cara com essa beleza, amoooo", comentou uma internauta. Já outra escreveu: "Se você tivesse existido na mesma época que Van Gogh, ele não ia cortar a orelha, ele iria cortar a mão, porque jamais conseguiria pintar uma obra de arte tão linda quanto você".
Recentemente, a atriz também chamou a atenção ao fazer um alerta sobre o uso da inteligência artificial na criação de imagens e vídeos falsos utilizando seu rosto. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paolla revelou que tem se deparado frequentemente com conteúdos manipulados digitalmente.
Segundo a artista, algumas montagens a colocam em situações que nunca aconteceram, o que tem exigido acompanhamento jurídico constante. "Toda semana eu tenho que falar com advogado. Eu, que tenho condições de ter advogado, coisa que a maioria das mulheres não tem", afirmou.
Paolla ainda demonstrou preocupação com os impactos da tecnologia, especialmente para mulheres que não dispõem dos mesmos recursos para lidar com casos semelhantes.
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