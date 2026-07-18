Ucrânia: 10 mortos e 20 feridos em ataques russos e ucranianos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 18/07/2026 às 09h31

Na Ucrânia, a cidade de Odessa, às margens do Mar Negro, foi atingida por um míssil russo, deixando duas pessoas mortas e oito feridas, entre elas duas crianças, informou o vice-prefeito da cidade, Oleksandr Filatov, em uma publicação no Telegram.

Entre as vítimas fatais estava "uma mulher que caminhava em um parque com crianças no momento do ataque".

"As crianças sobreviveram e estão recebendo a assistência necessária", informaram os serviços de emergência da cidade, também por meio do Telegram.

Filatov confirmou ainda que os mísseis atingiram prédios residenciais, veículos e outras infraestruturas civis. Odessa tem sido alvo frequente de ataques russos nos últimos dias.

Na região vizinha de Mykolaiv, drones atingiram a infraestrutura portuária, matando duas pessoas e causando danos a três embarcações, segundo uma autoridade regional.

Outra pessoa morreu em um ataque de drone que também deixou cinco feridos na região de Kherson, no sul da Ucrânia, informou o governador regional, Yaroslav Yanushevych.

Em Kharkiv, no nordeste do país e segunda maior cidade da Ucrânia, uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas, incluindo duas crianças, em bombardeios de artilharia russa, informaram as autoridades locais.

Já na Rússia, os serviços de emergência relataram que um drone ucraniano matou um homem na região de Belgorod, próxima à fronteira com o nordeste da Ucrânia.

Outra pessoa morreu após um ataque ucraniano contra Horlivka, cidade localizada no leste da Ucrânia e ocupada pela Rússia, informou o prefeito Ivan Prikhodko.

Além disso, outras duas pessoas morreram em um ataque de drone ucraniano contra uma estrada na parte da região de Kherson ocupada pelas forças russas, segundo o governador instalado por Moscou, Vladimir Vasilenko.