Homem é atacado a tiros por criminosos na região central

Por pvhnoticias.com

Publicada em 18/07/2026 às 09h30

A violência voltou a assustar moradores do bairro Cai N’Água, na região central de Porto Velho, na madrugada deste sábado (18). Um homem, ainda não identificado, foi baleado enquanto estava na varanda de uma residência. Segundo as primeiras informações, criminosos chegaram ao local já efetuando diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima, que caiu ao solo.

Moradores acionaram a Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros. O homem foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II. Após o atentado, os criminosos fugiram e, apesar das buscas realizadas pela PM, ninguém foi preso.

Este é o segundo ataque a tiros registrado no bairro Cai N’Água em poucas horas. Ainda na tarde de sexta-feira (17), outro homem também foi baleado na mesma região, reforçando a preocupação dos moradores com a sequência de crimes violentos. A Polícia Civil deverá investigar se os dois atentados possuem alguma ligação.