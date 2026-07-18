Homem é executado a tiros no village do sol em Cacoal

Por O Minuto Notícia

Publicada em 18/07/2026 às 09h30

Francismar foi executado na frente de uma residência, no bairro Village do Sol, em Cacoal

Um homem identificado como Francismar, cuja idade não foi oficialmente divulgada, foi morto nas primeiras horas da manhã deste sábado, 18 de julho, no bairro Village do Sol, em Cacoal (RO). As informações preliminares apontam que a vítima teria sido executada a tiros.

De acordo com as primeiras apurações, Francismar era conhecido na cidade por atuar como cobrador de dívidas e, segundo fontes ligadas às investigações, já teria sido citado em ocorrências anteriormente registradas pelo 4º Batalhão da Polícia Militar.

A Polícia Civil iniciou imediatamente os trabalhos investigativos e o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar também atua na apuração do caso. As equipes buscam reunir elementos que possam esclarecer a dinâmica do crime, identificar a motivação e localizar os responsáveis pelo homicídio.

Informações obtidas pela reportagem indicam que câmeras de monitoramento instaladas em residências próximas ao local do crime podem ter registrado a ação criminosa, o que poderá contribuir significativamente para o avanço das investigações.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre eventual ligação desses fatos com o homicídio ocorrido neste sábado, razão pela qual as autoridades mantêm cautela na divulgação de informações.

Em contato com a reportagem, as forças de segurança informaram que o caso permanece sob investigação e que, neste momento, detalhes não serão divulgados para evitar qualquer prejuízo ao trabalho policial.