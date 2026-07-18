Ao vivo, Saory Cardoso arma barraco com campeã da Casa do Patrão

Por IG

Publicada em 18/07/2026 às 09h53

A torta de climão foi mais do que servida no Link Podcast desta sexta-feira (17), após Saory Cardoso protagonizar um barraco daqueles com Sheila Barbosa, vencedora da 1ª temporada de Casa do Patrão , da Record. O programa terminou nesta quinta-feira (16), e o pós-reality já vem agitando as redes sociais.

Para quem não acompanhou, durante a entrevista com a capitã da PM (Polícia Militar) e outros dois participantes, Bianca e Matheus, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, a noiva de Dudu Camargo acabou perdendo a paciência. Sem papas na língua, a loira atacou a campeã.

A confusão teve início quando Saory Cardoso citou Nataly, ex-participante da atração, e acusou Sheila de tecer comentários sobre um suposto interesse dela em João. Contudo, a vencedora discordou da apresentadora, e o bate-boca começou ali mesmo, sem qualquer cerimônia.

"Não quer deixar eu falar, né? Não quer deixar eu falar. Pergunte aí, meu amor. É que eu não sou simpática com quem tenta me coagir. Faça sua pergunta! Eu estou aqui do mesmo jeito que eu estava [na casa], então você não assistiu, você não viu o meu jeito? Seu nome mesmo é?", disparou Sheila.

Em seguida, a contratada do podcast da Record contra-argumentou: "Agora tô entendendo todo mundo que falou que é difícil essa mulher! Você que não está deixando eu falar, queridona! Ainda bem que me avisaram, e eu tive certeza o tempo todo de que você é uma personagem. Mas o jogo já acabou, você já ganhou, pode ser educada e humilde".

E as coisas não pararam por aí, já que Sheila voltou a responder.

Posso continuar? Isso é o que você acha? Você faz o que da vida, além de repórter? Bem educadinha você… Faça o seu personagem, meu amor. Então vamos continuar? Eu não sou sua expectativa, você que tá reclamandoSheila, campeã da Casa do Patrão.

Em outro momento, a contratada da Record continuou comentando sobre o assunto. "Tem outras maneiras de trazer alguém pro jogo sem ser baixa e mau-caráter, muito baixa e mau-caráter… Vai me diminuir também? Esse é seu jogo aqui fora também como mulher? Pode ter enganado o público, mas não me engana", disse.

Ainda que a briga tenha dado o que falar, grande parte do público apenas debochou, mais uma vez, da baixa audiência de Casa do Patrão. Os internautas chegaram a brincar que o pós-reality está repercutindo muito mais do que os conflitos que aconteceram dentro do próprio confinamento.

Sheila Barbosa vence a Casa do Patrão com 64,79% dos votos

Para quem não acompanhou, Sheila Barbosa foi a vencedora da primeira temporada de Casa do Patrão. Desde o início, a participante era apontada como favorita. Ela recebeu 64,79% dos votos na final de quinta-feira (16) e levou para casa o prêmio de R$ 1.128.417,68.

Os concorrentes Bianca Becker e Matheus Pantaneiro ficaram em segundo e terceiro lugares, com 32,02% e 3,19% dos votos, respectivamente. A vitória da capitã da Polícia Militar foi anunciada por Leandro Hassum durante o último programa ao vivo da temporada.

Sheila venceu A Casa do Patrão

"A coragem faz barulho e, às vezes, ela incomoda. De alguma maneira, arriscar tem essa característica: atrai quem quer aplaudir, mas também quem só quer apontar o dedo", disse Leandro Hassum.

"Entrar em um reality show não é para qualquer um. Quando vocês aceitaram se expor para um país inteiro, vocês criaram um compromisso com a coragem. Estar aqui, sem nunca ter sido um apresentador, me colocou na mira", acrescentou.

"A vencedora leva o prêmio de R$ 1 milhão, mais R$ 15 mil, mais o saldo que conquistou aí dentro. Esse Pix aqui é para você, Sheila", concluiu.