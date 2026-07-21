CAPS realiza curso de corte e costura em parceria com o SENAR

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 14h45

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu, entre os dias 13 à 17 de julho, o Curso de Corte e Costura – Vestuário Feminino, oferecendo às usuárias do serviço uma oportunidade de aprendizado, desenvolvimento de habilidades e fortalecimento das atividades terapêuticas desenvolvidas pela unidade.

Realizado na Sala de Oficinas Terapêuticas do CAPS, o curso foi resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Para a realização da capacitação, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou toda a estrutura necessária, incluindo a manutenção das máquinas de costura, os materiais utilizados durante as aulas e a alimentação das participantes. O SENAR colaborou com materiais para o curso, disponibilizou a instrutora Nilce Maria de Paula e presenteou cada participante com um corte de tecido, incentivando a continuidade da prática após o encerramento da capacitação.

A parceria entre as instituições foi articulada junto ao SENAR por Patrícia A. Silva Santos, do Sindicato dos Produtores Rurais e mobilizadora do SENAR, que acolheu a proposta apresentada pelo CAPS. A organização da turma, formada por usuárias da unidade, ficou sob a responsabilidade de Karenyne Morgana Vieira Braga Nóbrega, enquanto a articulação técnica para a execução do curso foi conduzida pelo coordenador técnico do CAPS, Emerson William Delben, garantindo o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades.

Durante os cinco dias de capacitação, as participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos voltados à confecção de vestuário feminino, em um ambiente de aprendizagem, integração e incentivo à autonomia. A programação também contou com momentos de confraternização, incluindo o sorteio de brindes entre as participantes.

A iniciativa reforça a importância das oficinas terapêuticas como ferramenta de reabilitação psicossocial, promovendo o desenvolvimento de habilidades, o fortalecimento da autoestima, a convivência em grupo e a ampliação das oportunidades de inclusão social.

A parceria entre o CAPS e o SENAR evidencia o papel da cooperação entre instituições na oferta de ações que contribuem para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas atendidas pelo serviço.