Xande de Pilares relembra saída do Revelação e início de carreira solo:

Por R7

Publicada em 02/06/2026 às 15h58

Após 12 anos da saída do Revelação, Xande de Pilares vai voltar a integrar um projeto especial com o grupo. A turnê Tava Escrito: O Reencontro Histórico vai cruzar o país em celebração aos 30 anos do conjunto, que foi um dos precursores do samba e do pagode no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao blog, o cantor relembrou as dificuldades na decisão de seguir carreira solo e de recomeçar na música após ser o vocalista do grupo por 20 anos.

“Eu me preparei para enfrentar o caminho que eu escolhi para traçar. É como se você estivesse caminhando e chegasse a um lugar que tem um precipício, e lá do outro lado tem mais chão para andar. Passei por coisas que você não imagina. Quando eu cantava num botequim para 30 pessoas era comum no início. No reinício, não era comum. Porque a gente já tinha passado por aquele processo ali.”

Era desesperador. Eu sempre saía chorando, eu dormia chorando, acordava chorando, mas, ao mesmo tempo, eu lembrava do botequim lá do Varandão, eu lembrava da tendinha do Bilíco lá na Águia de Ouro, falei: ‘Espera aí, eu já toquei na tendinha do Varandão’. Então, não tem problema não, eu já tenho aquilo como referência.

Para o Revelação também não foi fácil a separação de Xande. Integrante remanescente do conjunto, Mauro Júnior contou que o recomeço foi uma confusão, mas que, com o tempo, o grupo conseguiu uma maturidade para lidar com a situação.

“Convivência é difícil, seis pessoas no Revelação. Mas nunca houve quem manda, quem desmanda. Sempre foi uma democracia. Houve a separação do Xande, mas, no primeiro momento, é aquela confusão mesmo de qualquer separação. Mas o importante é que o Revelação decidiu não parar, o Xande decidiu não parar. Todo mundo seguiu para um lado, e chegamos até aqui, onde estamos hoje, o Xande com um Grammy Latino nas costas, onde ninguém acreditava em nada disso. Esse reencontro é mais uma comemoração de termos conseguido vencer todas as dificuldades que nós passamos depois de ter tanto sucesso.”

Xande e o sobrinho dividem os vocais

A turnê também vai celebrar a nova geração do samba e contará com a parceria de Xande de Pilares e o sobrinho, Jonathan Alexandre, conhecido como Mamute, ao lado da formação original do conjunto — Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tantã), Beto Lima (violão), Sérgio Rufino (pandeiro) e Artur Luis (reco-reco). Mamute assumiu os vocais do Revelação no final de 2018 e está seguindo os passos do tio.

“Meu sobrinho está podendo dar a contribuição dele de uma forma maior. O Revelação merece esse momento que vai viver, porque teve muita coisa que a gente poderia ter vivido que a gente vai poder viver agora”, disse Xande.