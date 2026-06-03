Wiveslando Neiva aponta incentivo ao campo como caminho para geração de renda em Alta Floresta do oeste

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 13h40

O incentivo à piscicultura tem contribuído para fortalecer a produção rural e gerar novas oportunidades de renda para famílias de Alta Floresta D'Oeste. Com apoio da Prefeitura Municipal e atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), diversas ações vêm sendo desenvolvidas para incentivar os produtores rurais e ampliar a atividade no município.

De acordo com o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL), o trabalho realizado por Ezequiel Neiva demonstra o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento do setor produtivo. Segundo ele, Ezequiel Neiva tem sido um importante parceiro dos piscicultores, destinando recursos e apoiando iniciativas que garantem melhores condições para quem investe na criação de peixes.

“A piscicultura representa uma grande oportunidade de geração de renda e desenvolvimento para os produtores rurais da região. Tenho atuado em conjunto com o deputado Ezequiel Neiva na articulação de ações e investimentos que fortalecem essa atividade, buscando recursos e apoiando projetos que contribuem diretamente para o aumento da produção, a valorização dos produtores e o fortalecimento da economia local. Esse trabalho em parceria tem sido fundamental para ampliar as oportunidades no campo e garantir mais resultados para quem vive da produção rural”, destacou.

Wiveslando Neiva ressaltou ainda que o incentivo aos produtores rurais é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável do município. “Investir no homem e na mulher do campo significa promover geração de emprego, renda e qualidade de vida, além de fortalecer a segurança alimentar e movimentar a economia regional”, afirmou.

Ele também enfatizou a importância da parceria entre o mandato de Ezequiel Neiva e a Prefeitura Municipal, sob gestão do prefeito Gio Damo, para a execução das ações voltadas ao setor. “Quando o poder público municipal e o mandato parlamentar trabalham juntos, os resultados chegam até quem realmente precisa. Essa união tem proporcionado avanços importantes para a piscicultura e para o fortalecimento da produção rural em Alta Floresta D’Oeste, beneficiando dezenas de famílias que vivem do campo”, concluiu.