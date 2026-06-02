Virginia Fonseca é investigada pela Polícia Federal

Por IG

Publicada em 02/06/2026 às 16h02

A influenciadora Virginia Fonseca estaria sendo alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Federal, segundo informações divulgadas pela Revista Piauí nesta terça-feira (2). De acordo com a publicação, a apuração teria começado após análises de Relatórios de Inteligência Financeira ( RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras ( Coaf).

Conforme a reportagem da Revista Piauí, o foco da investigação é analisar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadores e as empresas relacionadas a ela. As autoridades buscam verificar a origem dos recursos movimentados e apurar possíveis irregularidades de natureza financeira, fiscal ou relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro.

Os documentos produzidos pelo Coaf passaram a ser analisados pelas autoridades após a identificação de movimentações consideradas relevantes sob a ótica dos mecanismos de monitoramento financeiro. Vale ressaltar que os RIFs são instrumentos utilizados para comunicar operações consideradas atípicas ou que mereçam análise adicional por órgãos competentes. Portanto, a existência de um relatório, por si só, não significa comprovação de irregularidade ou prática de crime.

A Revista afirma também que parte central das análises envolve operações financeiras relacionadas à Talismã Digital, empresa de agenciamento de influenciadores ligada à Virginia e Zé Felipe. Os dados menciodos pela revista apontam um fluxo financeiro expressivo em um curto período: de acordo com o material, a empresa teria movimentado cerca de R$ 22,4 milhões. A maior parte desse montante teria sido transferida pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios, prioritariamente por meio de operações realizadas via pix.

As movimentações passaram a chamar a atenção das autoridades em razão do alto volume financeiro registrado e de características específicas relacionadas ao enquadramento tributário da empresa remetente. As movimentações passaram a chamar a atenção das autoridades em razão do alto volume financeiro registrado e de características específicas relacionadas ao enquadramento tributário da empresa remetente.

A investigação também tem como objetivo identificar eventuais inconsistências fiscais, financeiras ou tributárias associadas aos fluxos de capital analisados. Até o momento, as informações divulgadas se referem estritamente ao andamento da apuração mencionada pela publicação.