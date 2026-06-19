Virginia e Vini Jr.: Márcia Sensitiva prevê volta sem final feliz

Por Sandra Cotrim Ribeiro

Publicada em 19/06/2026 às 15h50

Márcia Sensitiva voltou a causar um grande alvoroço nas redes sociais após fazer uma previsão envolvendo o futuro de Vini Jr. e Virginia Fonseca. De acordo com a médium, o craque da Seleção Brasileira e a apresentadora vão reatar o relacionamento muito em breve.

No entanto, as coisas podem não durar muito tempo, já que, segundo ela, o jogador do Real Madrid seria “um banana” nas mãos da influenciadora.

Conforme a previsão da sensitiva, o fato de o atleta ter mandado flores à influenciadora e deixado de seguir cerca de 50 perfis de mulheres nas redes sociais só deixa ainda mais claro que, na relação, “quem manda é ela”.

“[ Vini Jr. ] é um banana na mão dela. Ele deixou de seguir porque ela mandou”, afirmou Márcia Sensitiva. Entretanto, a profissional explicou que uma conexão prof unda ou um relacionamento duradouro não está no futuro de Virginia. “No destino dela [ Virginia ] para namorar, casar, noivar, não tem!”, acrescentou.

Para quem não vem acompanhando, os internautas notaram que Vini Jr. teria deixado de seguir, nesta quinta-feira (18), perfis de cerca de 50 mulheres no Instagram. A atitude foi vista por boa parte do público como uma forma de o atleta reconquistar a confiança da ex-namorada.

Vale lembrar que, na última sexta-feira (12), Dia dos Namorados, Virginia Fonseca ganhou de presente um exuberante buquê de flores e um par de brincos de diamantes.

Como de costume, a apresentadora fez questão de compartilhar o momento em suas redes sociais . “Confesso que por essa eu não esperava, mas gostei”, contou a influenciadora aos seguidores.