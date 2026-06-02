Vini Jr. e Zé Felipe mandam mensagens de apoio a Virginia após desabafo por ataques em estádio

Por R7

Publicada em 02/06/2026 às 11h03

Virginia Fonseca recebeu apoio de diversos amigos e seguidores após publicar um desabafo sobre os ataques que sofreu no jogo do Brasil contra o Panamá, neste domingo (1º), no Maracanã. Vini Jr., ex-namorado da influenciadora fez questão de deixar uma mensagem no post.

“Nunca deixe de ser você. Você é gigante!”, escreveu ele — vale lembrar que Virginia foi xingada logo após o jogador marcar um gol na partida.

Quem também mandou um “recado” para a influenciadora foi o ex-marido, Zé Felipe — de quem ela se separou em maio de 2025 e com quem tem três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. O cantor compartilhou vários emojis de “palmas”.

Desabafo de Virginia

Virginia Fonseca compartilhou uma publicação sobre violência física e psicológica e depois fez um longo desabafo em seu Instagram nesta segunda-feira (1º), após ter sido xingada pela torcida no estádio do Maracanã, durante jogo da seleção brasileira no domingo (31).