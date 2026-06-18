Trecho de 32 km na RO-135 entre a BR-429 e o município de Castanheiras recebe serviços de revestimento primário

Por Antonia Lima

Publicada em 18/06/2026 às 14h31

A obra é executada pela 7ª Residência Regional do DER-RO, em Alvorada do Oeste, fortalecendo a infraestrutura viária e contribuindo para o desenvolvimento da região

Com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade para moradores, produtores rurais e transportadores, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) realiza serviços de revestimento primário (encascalhamento) no município de Presidente Médici, em 32 quilômetros da RO-135, saindo da BR-429 e seguindo até o município de Castanheiras. A obra é executada pela 7ª Residência Regional, em Alvorada do Oeste, fortalecendo a infraestrutura viária e contribuindo para o desenvolvimento da região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias estaduais é fundamental para garantir a integração entre os municípios. “Cada trecho recuperado representa mais oportunidades para quem vive e produz no estado. Temos atuado para assegurar que a população tenha acesso a estradas em melhores condições, facilitando o transporte de mercadorias e o deslocamento das famílias rondonienses”, enfatizou.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, o trabalho executado na RO-135 integra um conjunto de ações planejadas para preservar a malha viária estadual. “A conservação das rodovias exige acompanhamento e atuação rápida das equipes. Estamos trabalhando para manter as estradas em condições adequadas de uso, proporcionando mais eficiência ao transporte e reduzindo os impactos causados pelo desgaste natural da via”, explicou.

O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, destacou a importância técnica do revestimento primário para a durabilidade da estrada. “Esse tipo de intervenção melhora a estrutura da plataforma da rodovia, reduz pontos críticos e oferece mais estabilidade ao tráfego. É um serviço que contribui diretamente para a preservação da via e para a continuidade das operações de manutenção ao longo do ano.”

O residente da 7ª Residência Regional do DER-RO em Alvorada do Oeste, Carlos Leandro, salientou o comprometimento das equipes que atuam na execução dos serviços. “Estamos acompanhando cada etapa da obra para garantir que os trabalhos atendam aos padrões estabelecidos. O empenho das equipes tem sido fundamental para avançarmos com qualidade e atender as demandas da população que utiliza esse trecho diariamente.”