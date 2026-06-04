Tadeu Schmidt relembra perdas familiares e diz que viagem ao redor do mundo ajudou a enfrentar 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/06/2026 às 09h58

O apresentador Tadeu Schmidt compartilhou com seus seguidores uma reflexão sobre os altos e baixos vividos ao longo de 2026. Em publicação divulgada nesta quarta-feira (3), ele falou sobre as perdas recentes enfrentadas pela família e destacou a importância de preservar as boas lembranças construídas durante o ano.

Ao comentar o período, Tadeu afirmou que acontecimentos marcantes e difíceis acabaram se misturando em diferentes momentos de sua vida pessoal e profissional. Segundo ele, algumas das notícias mais dolorosas que recebeu ocorreram justamente quando atravessava fases de grande realização.

“Quando eu tava no auge de um dos trabalhos mais legais da minha carreira, eu tava sentindo mais realizado, eu recebi as piores notícias da minha vida. Aí logo depois, tô fazendo uma das melhores viagens da minha vida e recebi mais uma das piores notícias da minha vida”, relatou.

O apresentador explicou que decidiu compartilhar registros de uma viagem realizada ao lado da esposa, Ana Cristina, como forma de valorizar as experiências positivas vividas recentemente. De acordo com ele, o passeio acabou se transformando em uma volta ao mundo, repleta de momentos especiais e lembranças que pretende guardar para sempre.

“Não era o objetivo, mas a gente deu volta ao mundo. Teve muita coisa boa pra lembrar e eu queria dividir com vocês. Eu queria relaxar e esquecer do mundo. E eu consegui, da melhor maneira possível”, afirmou.

Durante o vídeo, Tadeu também destacou que o que permanece após a viagem não são apenas os quilômetros percorridos ou as horas de voo, mas principalmente as experiências compartilhadas e as memórias construídas ao longo do caminho.

Na legenda da publicação, o apresentador resumiu o sentimento que tem marcado o ano. “2026 tem me levado aos dois extremos das emoções… Mas assim como quero guardar as lembranças maravilhosas das pessoas amadas que se foram, quero guardar na memória os momentos incríveis que vivi este ano, como essa viagem que agora eu divido com vocês”, escreveu.