SINDSEF-RO celebra o retorno GDEXT:

Por SINDSEF-RO

Publicada em 15/06/2026 às 08h22

Amigas e amigos, hoje o sentimento é de orgulho e celebração! A GDEXT está de volta na prévia do contracheque deste mês e o dinheiro estará na conta em julho, com o pagamento retroativo a maio. Essa conquista incrível não caiu do céu: ela é o resultado exato de uma luta árdua, de cobranças intensas e da resistência de cada um de nós.

​Sob a liderança firme do nosso presidente Almir José e de toda a diretoria executiva, o Sindsef-RO mostrou que um sindicato forte se faz com servidores engajados. Não existe vitória sem suor, e nós soubemos transformar esse suor em conquistas reais. A mobilização da categoria fez toda a diferença. Cada assembleia e cada voz unida provaram que, quando nos organizamos, somos imbatíveis!

​O Futuro da Nossa Luta: De Rondônia para Brasília

​Mas a nossa caminhada não para por aqui. Estou aqui para fazer valer a vontade de todos os trabalhadores de Rondônia. Só nós conhecemos as nossas dores, as nossas angústias e o quanto nos dedicamos por este estado. Chegou a hora de transformar essa dedicação em ainda mais justiça.

​Para que os nossos direitos sejam plenamente respeitados, precisamos levar essa garra e essa sede de justiça até o Congresso Nacional. É em Brasília que vamos buscar as grandes vitórias que a nossa categoria merece!

Um Recado Especial: Do NA para o NI

​Atenção, companheiros do NA para o NI: Essa luta histórica repara uma antiga distorção salarial no processo de transposição de servidores dos ex-territórios, e o Sindsef-RO consolidou grandes marcos recentes nessa pauta:

​Vitória Técnica: O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) validou o direito ao reenquadramento, acatando os recursos e as notas técnicas apresentadas pela assessoria do nosso sindicato.

​Publicações Oficiais: Diversas portarias da Comissão Especial dos Ex-Territórios (CEEXT) já foram publicadas, com os devidos efeitos retroativos garantidos.

​Apoio ao Servidor: O sindicato continua atuando fortemente em Brasília para garantir novas listas e acompanha de perto a homologação definitiva nos contracheques da categoria.

​Portanto, meus amigos, essa vitória é mais uma grande conquista do nosso Sindsef-RO e já é um direito seu por justiça! Agora, nosso foco total é continuar atuantes para dar rapidez e celeridade aos enquadramentos, mantendo a pressão para que as portarias não parem de sair.

​Estamos e continuaremos sempre vigilantes e em movimento. Se Deus me confiou essa missão, vou encará-la de frente, com muita garra, dedicação e organização, porque sei que, dessa forma, vamos conquistar muito mais para o trabalhador de Rondônia.

​Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço!

​Almir José

Presidente do SINDSEF/RO

E equipe de Comunicação do Sindsef-RO