Sílvia Cristina participa da entrega de van para a Apae e recursos para entidades em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 15h46

A deputada federal Sílvia Cristina participou nesta semana de uma série de entregas em Ji-Paraná, asseguradas com emendas destinadas por ela. A parlamentar esteve na entrega de uma van zero quilômetro para a Apae, na entrega de R$ 100 mil para o Centro Educativo Dom Bosco e mais R$ 100 mil para o Instituto Kaleo.

“Nosso mandato estende as mãos para quem atua com a assistência social, fazendo um trabalho de parceria que fortalece a atuação das entidades, para fazer ainda mais e atender mais pessoas que precisam”, disse a deputada.

O presidente da Câmara de Vereadores de Ji-Paraná, Marcelo Lemos, participou da entrega na Apae e o ex-prefeito Jesualdo Pires esteve nas solenidades também.

O veículo da Apae será utilizado para o transporte de alunos para atividades. A van foi adquirida através do programa Cidadania Plena, que é conduzido pelo Ifro e custeado com emendas da deputada.

Já o recurso para o Dom Bosco e o Instituto Kaleo, vão ser utilizados na manutenção e custeio das entidades.