Sílvia Cristina defende educação como ferramenta transformadora: “Estou na política para melhorar a vida das pessoas”

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 11h02

A pré-candidata ao Senado Federal por Rondônia, Sílvia Cristina (PP), destacou a importância da educação e da qualificação profissional como instrumentos de transformação social durante agenda realizada em Itapuã do Oeste. Na ocasião, foram entregues certificados aos participantes de um curso de informática básica promovido pela Casa da Comunidade do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Ao conversar com alunos, familiares e lideranças locais, Sílvia afirmou que a ampliação do acesso ao conhecimento representa uma das formas mais eficazes de gerar oportunidades e melhorar a qualidade de vida da população. Segundo ela, iniciativas voltadas à capacitação contribuem para a inclusão social e para a preparação de jovens e adultos para os desafios do mercado de trabalho.

Durante seu pronunciamento, a pré-candidata relembrou a própria trajetória e disse que sua atuação pública é guiada pela experiência adquirida ao longo da vida. “Eu senti a dor. Eu sei o que as pessoas precisam porque eu sou igual a vocês. Eu não tive berço de ouro. Passei por muitas dificuldades na minha vida”, afirmou.

Sílvia também destacou que a educação tem papel fundamental na construção de um futuro com mais oportunidades para as famílias rondonienses. “Estou na política para melhorar a vida das pessoas”, declarou ao defender investimentos em iniciativas que ampliem o acesso à formação e ao desenvolvimento pessoal.

A agenda reuniu moradores do município e representantes da comunidade, reforçando o debate sobre a importância da qualificação profissional como ferramenta para a promoção da cidadania, da inclusão e do desenvolvimento regional.

Ao final do encontro, Sílvia Cristina reiterou seu compromisso com pautas voltadas à valorização das pessoas e à criação de oportunidades que contribuam para transformar a realidade da população de Rondônia.