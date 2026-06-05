Sílvia Cristina afirma que oferecer cursos de qualificação gera oportunidades de renda 

Por Assessoria

Publicada em 05/06/2026 às 11h40

A deputada federal Sílvia Cristina afirmou que oferecer cursos de qualificação gera oportunidades de renda. A declaração foi dada durante solenidade de entrega de certificados de conclusão do curso de informática básica I, realizado pelo Projeto Casa da Comunidade em Itapuã do Oeste, na noite desta quinta-feira (04)

“Eu sou uma pessoa de origem humilde e que começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Fui manicure e ajudava na renda em casa, era pouco, mas fazia a diferença no orçamento familiar. Para muitas pessoas, ter um curso de informática pode ser o diferencial que vai assegurar uma vaga no mercado de trabalho”, afirmou a deputada

A deputada prestigiou a entrega dos certificados, realizada na Câmara Municipal. O pedido para os cursos foi feito pelas vereadoras Vânia e Professora Angela. O prefeito de Itapuã do Oeste, Nei Martins, e a vereadora Professora Mineia também participaram da solenidade

O programa Casa da Comunidade é uma iniciativa do Ifro Ji-Paraná, com a parceria do mandato da deputada, que destina os recursos, garantindo a realização dos cursos gratuitamente.

Sílvia disse que “a nossa emenda garante o pagamento de colaboradores internos e externos, além da aquisição de todo material necessário para a realização dos cursos e oficinas”

São oferecidos cursos de Informática básica I e II, Corte e Costura - Fabricação de Lingerie, Libras Básico, Mídias Digitais, Chinelo Personalizado I e II e Sabonete Artesanal I e II, atendendo diversos municípios.