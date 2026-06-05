Shakira lança o hino oficial da Copa do Mundo FIFA 2026

Por IG

Publicada em 05/06/2026 às 15h40

A artista colombiana não para. Depois de vir ao Brasil e levar dois milhões de pessoas à praia de Copacabana, ela lança, mais uma vez, o hino oficial da Copa do Mundo de Futebol.

A música tem o título de "Dai Dai" e contou com a participação do cantor e compositor Burna Boy.

Pausa

O lançamento de "Dai Dai" vem num momento de uma breve pausa na excursão Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Esse show, no próximo mês, será apresentado nos Estados Unidos em uma versão mais intimista.

O videoclipe do hino da Copa, gravado em Miami e com direção de Hannah Lux Davis, tem um ritmo envolvente, explorando todo o talento da artista para a dança.

Shakira divide o microfone com o cantor nigeriano Burna Boy.

Além da participação dele, há rápidas aparições de uma seleção de goleadores como Lionel Messi, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane.

Eles são acompanhados dos craques Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Luis Díaz, Alphonso Davies, Jamal Musiala e Christian Pulisic.

É uma forma de homenagear os grandes astros do futebol mundial e suas seleções que, em breve, farão o maior espetáculo do esporte visto até agora.

Integração

Shakira incluiu no videoclipe uma homenagem ao México, um dos países que sediarão a Copa do Mundo, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá.

A iniciativa integra o projeto Ciudad de México Corazón Grande, refletindo o carinho que a cantora recebeu durante a recente excursão que realizou em território mexicano.

Os organizadores estadunidenses desta edição do campeonato mundial resolveram fazer um show no intervalo da final, em 19 de julho, seguindo os moldes do que já fazem no Super Bowl, que este ano teve a presença de Bad Bunny.

O espetáculo, na versão para o futebol, terá Shakira interpretando "Dai Dai", junto com Burna Boy.

Nessa noite ainda teremos, dividindo as atenções, a cantora Madonna, a rainha do pop, e o grupo BTS, que se dedica ao K-pop.

Passada a Copa, em outubro, a cantora se apresentará em Madri, na Espanha, em uma temporada que terá 11 noites de espetáculo.

Esses shows acontecerão em um estádio construído exclusivamente para isso, que popularmente está sendo chamado de "Shakira Stadium".