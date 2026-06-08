Seringueiras recebe campeonato de pesca esportiva com mais de R$ 100 mil em premiações e apoio de Jean Oliveira

Por Ricardo Barros

Publicada em 08/06/2026 às 14h43

A cidade de Seringueiras será palco, neste domingo (14), de um dos maiores eventos esportivos e turísticos da região. O Campeonato de Pesca Esportiva Aberto será realizado na Toca da Raposa, às margens do Rio São Miguel, reunindo pescadores de diversas cidades de Rondônia e de estados vizinhos.

Organizado pela Associação de Pescadores Esportivos de Seringueiras (ASPES), o evento contará com mais de R$ 100 mil em premiações, além de três shows musicais e atrações durante todo o dia para participantes e visitantes.

O presidente da associação, Claudemir Leite, destacou a importância das parcerias para a realização do campeonato e agradeceu o apoio recebido. "Quero agradecer ao deputado Jean Oliveira, à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (SETUR), ao Governo de Rondônia e à Prefeitura Municipal de Seringueiras pelo apoio fundamental para a realização deste grande evento, que fortalece o turismo, movimenta a economia local e promove a preservação ambiental por meio da pesca esportiva", afirmou.

O deputado estadual Jean Oliveira ressaltou a relevância do campeonato para o desenvolvimento da região."É uma satisfação poder apoiar um evento tão importante para Seringueiras e para toda a região. O Campeonato de Pesca Esportiva valoriza nossas belezas naturais, incentiva o turismo, gera renda para o comércio local e proporciona lazer para as famílias. Tenho certeza de que esta edição será um grande sucesso", destacou Jean Oliveira.

O vereador Ricardo Stevanelli também enfatizou a importância da competição para o município. "Esse evento fortalece o turismo, movimenta nossa economia e valoriza Seringueiras. Parabenizo a ASPES pela organização e desejo sucesso a todos os participantes", afirmou o vereador.

Programação

Domingo (14)

* 05h às 08h30 – Recepção dos participantes, entrega das camisetas, numeração dos barcos e sorteio dos poços;

* 08h30 às 09h00 – Pronunciamento das autoridades;

* 09h00 – Largada oficial da competição;

* 11h00 – Início dos shows ao vivo;

* 14h00 – Retorno dos barcos ao local de largada;

* 16h00 – Entrega das premiações;

* 19h00 – Encerramento do evento.

A competição premiará do 1º ao 10º colocado, reforçando a expectativa de uma grande participação de pescadores e amantes da pesca esportiva.

Além da disputa, o evento promete movimentar a economia local, impulsionando hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e demais segmentos do comércio, consolidando-se como uma importante vitrine para o turismo de Seringueiras e de toda a região do Vale do Guaporé.