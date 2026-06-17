Semus alerta para alto índice de faltas em consultas agendadas nas UBSs de Vilhena 

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 08h47

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça a importância de que os pacientes compareçam às consultas agendadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou, quando não puderem, comuniquem a unidade com antecedência. A medida contribui para a melhor organização dos atendimentos e permite que as vagas sejam disponibilizadas para outras pessoas que aguardam por assistência.

Dados levantados nas UBSs do município demonstram que o número de faltas é elevado. Na unidade do Setor 19, entre os meses de abril e maio, foram registrados 3.151 agendamentos para consultas médicas, de enfermagem e odontológicas. Deste total, 1.043 pacientes não compareceram aos atendimentos marcados, representando cerca de 33% das consultas agendadas.

Já na UBS Liro Hoesel, o levantamento aponta que 478 pacientes faltaram às consultas somente no mês de maio deste ano. A unidade também registrou 2.836 ausências ao longo de 2025.

Conforme a coordenadora da Atenção Básica, Patricia Gomes, quando um paciente não comparece e não informa previamente sua ausência, a vaga acaba ficando ociosa, impossibilitando que outro usuário seja atendido naquele horário. Além disso, as faltas comprometem o planejamento das equipes de saúde e dificultam a redução das filas de espera.

A Semus destaca que, em muitos casos, basta um simples aviso à unidade para que a consulta seja remarcada e a vaga seja disponibilizada para outra pessoa que necessite do atendimento.

A orientação é para que os usuários mantenham seus dados de contato atualizados e comuniquem a unidade de saúde sempre que houver necessidade de cancelar ou reagendar consultas. Também é importante chegar ao local com antecedência, contribuindo para a organização dos atendimentos.