Semana curta para os servidores públicos com feriado de Corpus Christi, pré-candidatos colocam os pés na estrada, economia do Paraguai atrai brasileiros

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/06/2026 às 14h00

Pré-campanha – A semana é curta, como se fosse um “coice de porco”. Quinta-feira (4) é dia de Corpus Christi, feriado nacional. Quando os feriados ocorrem terças, quartas e quintas-feiras a situação fica complicada principalmente no serviço público. Mais para a Assembleia Legislativa (Ale), que tem a maior parte dos deputados do interior (17 dos 24 que compõe o Legislativo Estadual). Normalmente os parlamentares se deslocam para a capital e ficam com os trabalhos prejudicados, seja nas sessões plenárias ordinárias das terças e quartas-feiras como nas demais atividades parlamentares. Por isso, quando ocorre feriados como o Corpus Christi (o desta a semana), via de regra a sexta-feira é ponto facultativo. Os trabalhos da semana na Ale-RO terminam hoje (3) e as atividades normais retornarão na segunda-feira (8). A situação não deve ser diferente nas prefeituras, Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça e demais órgãos públicos (municipal, estadual ou federal).

Pré-campanha II – Estamos em período de pré-campanha devido as Eleições Gerais (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal, ao Senado além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. São eleições que mobilizam todo o País, e em Rondônia não é diferente. Dos 24 deputados estaduais, 21 estão empenhados em conseguir um novo mandato e, somente Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), Cirone Deiró (UB-Cacoal) e Ezequiel Neiva (UB-PVH-Cerejeiras), que está inelegível, mas se conseguir a elegibilidade, o futuro político é uma candidatura a deputado federal. Camargo pretende concorrer a uma das duas vagas ao Senado, mas também teria convite para vice do senador e presidente do PL, Marcos Rogério, que é pré-candidato a governador. Cirone Deiró já trabalha a pré-candidatura a vice-governador, pois compõe chapa com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), que é pré-candidato a governador.

Pré-campanha III – Quem participou ou marcou presença na Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) realizada na última semana em Ji-Paraná, onde foram comercializados durante os dias de mostra, mais de R$ 4,5 bilhões esteve o tempo todo cruzando com políticos (governador, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores. A maioria se preparando para as eleições gerais de outubro. É que as convenções estão se aproximando (20 de julho a 5 de agosto), período em que serão escolhidos os candidatos aos diversos cargos que estarão em disputa. Após os nomes homologados, serão abertas as campanhas políticas, mas por enquanto, os pré-candidatos já estão trabalhando seus nomes, dentro da concepção, de que, “quem chega primeiro bebe água limpa”. Há quem afirme, que alguns políticos extrapolaram durante a Rondônia Rural Show Internacional, e que o Ministério Público (MP), eleitoral já estaria investigando denúncias, que receberam de Políticos que abusaram na exposição pública durante a RRSI, que poderão ter problemas com a Justiça Eleitoral. Quem viver verá...

Paraguai – A imigração de famílias brasileiras para o Paraguai aumenta a cada dia. É que a economia do vizinho País está a anos luz à frente da brasileira proporcionando melhores condições de vida para as famílias. Confira alguns exemplos. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.620,00 e no Paraguai R$ 2.477,00; uma motocicleta de 250cc custa no Brasil R$ 25.000,00, lá R$ 4.000,00; IPVA de um carro de 180cc R$ 7.000,00 – R$ 300, conta de energia em média de R$ 400,00 para um casal, no Paraguai é R$ 80,00, o consumo de água, no mesmo caso lá é de graça. A mensalidade do Curso de Medicina no Brasil está em torno de R$ 12.000,00 mensal, no Paraguai R$ 1.570,00. A carga tributária brasileira é abusiva com a cobrança de impostos sobre impostos. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), um carro fabricado no Brasil pode representar de 30% a 48,6% do seu preço em impostos. É o fim da rosca...

Trânsito – Servidores dos gabinetes dos deputados secretarias, superintendências, corregedoria, área jurídica. Escola do Legislativo estão sendo convidados pelo Detran-RO–Eptran a participarem da palestra “Segurança no Trânsito e Prevenção de Acidentes” na quinta-feira da próxima semana, dia 11, às 10h. O objetivo é conscientizar e reforçar a importância de práticas seguras de trânsito. O evento será realizado no Auditório Amizael Gomes da Silva, na Assembleia Legislativa-Ale. Segundo os organizadores, o evento abordará temas importantes sobre a conscientização no trânsito, reforçar a prática de políticas seguras dos usuários para a prevenção de acidentes e sobre responsabilidade a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Respigo

O deputado estadual Eyder Brasil (PSD-PVH) montou escritório político em Ji-Paraná. Com domicílio eleitoral em Porto Velho, Eyder foi estratégico ao montar um escritório de representação no segundo maior colégio eleitoral de Rondônia. Nas eleições municipais de 2024 foram mais de 90 mil eleitores. Hoje o município tem somente três das 24 cadeiras da Ale-RO. Laerte Gomes (PSD), 25.603 votos, maior votação do Estado em 2022, Cláudia de Jesus (PT) e Nim Barroso (PL) são os deputados que votam em Ji-Paraná +++ Município que precisa se recuperar politicamente é Rolim de Moura. Rolim está entre os seis maiores colégios eleitorais de Rondônia, pouco mais de 41 mil eleitores estavam em condições de votar em 2024, e não tem representatividade na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional (Senado e Câmara) +++ Disputa equilibrada está entre os cinco primeiros colégios eleitorais do Estado. Vilhena é o quarto com 69.345 e Cacoal o quinto somando 69.088 eleitores. Antes das eleições de outubro o Tribunal Regional Eleitoral (TER) divulgará as populações eleitorais de Cacoal e Vilhena. E a expectativa é sobre a disputa entre Vilhena e Cacoal, sobre quem sairá na frente.

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