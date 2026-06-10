Samuel Costa prega reconciliação política e afirma que Rondônia precisa de soluções, não de brigas ideológicas

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 11h11

Durante entrevista a SIC TV Rondônia filiada a Rede Record, o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), defendeu que a administração estadual deve colocar os interesses da população acima das disputas ideológicas que marcam o cenário político nacional. A declaração repercutiu positivamente entre apoiadores e espectadores, que elogiaram sua postura firme e o conhecimento demonstrado ao abordar os desafios do estado.

Ao falar sobre sua trajetória, Samuel destacou que se preparou por décadas para contribuir com a vida pública. “Tenho 36 anos e passei 20 anos da minha vida estudando Direito, Gestão Pública e Ciência Política. Como filho desta terra, conheço de perto as dificuldades enfrentadas pelo povo rondoniense”, afirmou.

Para o pré-candidato, a liberdade de escolha política deve ser respeitada, mas não pode impedir a construção de soluções para Rondônia. “Cada um escolhe o seu presidente de preferência. Agora, no Governo de Rondônia, pautas ideológicas não podem ser tratadas como bandeira. Temos que cuidar das pessoas”, declarou.

Samuel Costa também afirmou que sua principal missão é unir os rondonienses em torno de um projeto de desenvolvimento para o Estado, deixando de lado disputas que apenas aprofundam divisões. Segundo ele, “a política da perseguição, do ódio e do medo não pode prevalecer”. O pré-candidato defendeu que o diálogo, o respeito às diferenças e a construção de consensos são fundamentais para enfrentar os desafios de Rondônia.

Ao abordar sua visão de gestão, Samuel ressaltou que pretende governar com foco em resultados e eficiência. “Quero mostrar a todos que é possível fazer muito com pouco, desde que não fiquemos cegos e não permitamos que as brigas políticas atrapalhem o desenvolvimento. Os rondonienses são trabalhadores”, disse.

A firmeza das declarações e a ênfase na preparação técnica chamaram a atenção do público. Nas redes sociais e entre participantes da entrevista, Samuel Costa recebeu elogios por sua postura considerada segura, equilibrada e conhecedora dos problemas do Estado, reforçando a imagem de um pré-candidato que busca priorizar soluções práticas para as demandas da população.

A defesa da união, do diálogo e da superação das polarizações tem sido uma das principais marcas do discurso de Samuel Costa durante a pré-campanha, com a proposta de construir um governo voltado para as pessoas e comprometido com o desenvolvimento de Rondônia acima de interesses ideológicos