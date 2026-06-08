Samuel Costa palestra para mulheres vítimas de violência doméstica e reforça importância da rede de apoio em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 14h10

Porto Velho (RO) – O professor, advogado criminalista, defensor dos direitos humanos e pré-candidato ao Governo de Rondônia Samuel Costa ministrou uma palestra no Fórum César Montenegro, do Tribunal de Justiça de Rondônia, para mulheres vítimas de violência doméstica e tentativa de feminicídio.

Com mais de uma década de atuação na defesa dos direitos humanos, Samuel Costa abordou os desafios do enfrentamento à violência contra as mulheres e defendeu o fortalecimento das políticas públicas de proteção, acolhimento e prevenção em todo o estado.

Durante sua exposição, ele destacou que o combate à violência doméstica não depende apenas da atuação das instituições, mas também de uma rede de apoio forte e acessível, capaz de oferecer acolhimento, orientação e proteção às vítimas.

Samuel Costa ressaltou a importância dos familiares, amigos, vizinhos, profissionais da saúde, assistência social e órgãos de segurança na identificação e denúncia de situações de violência. Segundo ele, muitas mulheres conseguem romper o ciclo de agressões graças ao apoio recebido de pessoas próximas e dos serviços públicos especializados.

O palestrante também chamou atenção para a importância dos canais oficiais de denúncia e orientação, especialmente o Disque 180, serviço gratuito e disponível em todo o país para acolher denúncias, orientar vítimas e encaminhar casos aos órgãos competentes.

“É fundamental que as mulheres saibam que não estão sozinhas. Existem redes de apoio, instituições preparadas para acolher e canais como o Disque 180, que podem ser acionados de forma segura. Denunciar pode ser o primeiro passo para salvar uma vida”, afirmou.

Samuel Costa destacou ainda que Rondônia precisa avançar na ampliação dos mecanismos de proteção e no fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres, especialmente diante dos elevados índices de violência registrados no estado.

“Nosso estado não pode continuar figurando entre os locais com altos índices de violência contra as mulheres. O combate ao feminicídio exige ação permanente, políticas públicas eficientes, uma rede de apoio fortalecida e o compromisso de toda a sociedade”, declarou.

Ao final da palestra, o advogado reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e da dignidade das mulheres, defendendo que o enfrentamento à violência doméstica deve ser tratado como prioridade pelas autoridades e por toda a sociedade