Saiba quem é Mayk Leão,

Por R7

Publicada em 03/06/2026 às 16h06

O nome de Mayk Leão tomou conta das redes sociais nos últimos dias após o “influenciador” afirmar ter presenciado um suposto OVNI (objeto voador não identificado) em Campo Largo, no Paraná.

Os vídeos publicados por ele viralizaram e transformaram um criador de conteúdo, até então conhecido por outro motivo, em um dos assuntos mais comentados da internet.

Mas quem é Mayk Leão?

Morador de uma propriedade rural em Campo Largo, Mayk produz conteúdo sobre sua rotina no sítio e ficou conhecido nas redes sociais por compartilhar o dia a dia ao lado de cães, gatos, cavalos, aves e outros animais.

Além disso, o “influenciador” mostra resgates de bichos em situação de vulnerabilidade, atividade que afirma realizar há mais de 15 anos.

Antes da história envolvendo o suposto OVNI, seus vídeos mais populares costumavam mostrar situações curiosas da vida no campo.

Um dos casos que repercutiu foi o de um pintinho que nasceu com uma marca acima do olho que lembrava uma sobrancelha. O registro viralizou e chegou a ser notícia em diferentes veículos.

A fama nacional, porém, veio após os relatos sobre luzes misteriosas vistas no céu durante a noite do último fim de semana de maio.

Segundo Mayk, tudo começou quando ele percebeu comportamentos incomuns dos bichos da propriedade e ouviu sons estranhos vindos da mata. Horas depois, registrou luzes coloridas no céu e passou a compartilhar a experiência com os seguidores.

O que também chamou a atenção foi o relato sobre os sons ouvidos durante a experiência. O “influenciador” afirmou que, em determinado momento, teve a sensação de que os estalos aconteciam dentro da própria cabeça.

“O estalo é algo que eu não desejo para ninguém. Sério. É muito perturbador o barulho”, relatou durante uma live.

A descrição chamou tanta atenção que muita gente passou a comparar os sons relatados por Mayk aos que aparecem nas prévias de Dia D, novo filme de Steven Spielberg com temática extraterrestre. Coincidência ou não, a semelhança acabou aumentando ainda mais o mistério em torno do caso.