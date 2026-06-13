Reca representa Porto Velho na maior feira de produtos orgânicos da América Latina

Por Jean Carla Costa

Publicada em 13/06/2026 às 10h41

A Cooperativa Agroextrativista do Projeto Reca está representando Porto Velho na Bio Brazil Fair 2026, considerada a maior feira de produtos orgânicos da América Latina. O evento acontece até o dia 13 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, reunindo especialistas, empresas, compradores e visitantes de diversos países.

Com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), o Reca apresenta sua linha de produtos orgânicos certificados, entre eles geleias de cupuaçu e açaí, cupulate, palmitos, manteigas e óleos, além de realizar degustações no estande do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

O Reca é uma das principais referências em produção sustentável da Amazônia e reúne mais de 300 famílias de agricultores cooperados, que trabalham com sistemas agroflorestais e produção orgânica certificada há mais de 15 anos, gerando renda e preservando a floresta.

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, apoiar a participação da cooperativa em grandes eventos é uma forma de valorizar os agricultores familiares e ampliar as oportunidades de negócios para os produtores da região. "Quando apoiamos iniciativas como essa, estamos investindo diretamente nos agricultores, fortalecendo a agricultura familiar e levando o nome de Porto Velho para mercados cada vez mais importantes".

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a presença do RECA na feira demonstra a força da produção rural do município. "O trabalho desenvolvido por essas mais de 300 famílias cooperadas é motivo de orgulho para Porto Velho. São produtores que geram emprego, renda e mostram ao Brasil a qualidade dos produtos da nossa região".

A Bio Brazil Fair é considerada uma das maiores vitrines do setor orgânico na América Latina e recebeu mais de 61 mil visitantes de 42 países em sua última edição. A participação do Reca fortalece a divulgação dos produtos amazônicos e cria novas oportunidades para os agricultores familiares de Porto Velho.