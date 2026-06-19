Projeto Fortalecendo Vínculos e Busca Ativa do BPC Escola levam ações de cidadania e inclusão à comunidade Rio Negro Ocaia

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 09h14

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), participou, entre os dias 14 e 16 de junho de 2026, de uma importante ação social na comunidade indígena Rio Negro Ocaia, por meio do Projeto Fortalecendo Vínculos e da Busca Ativa para aplicação do Questionário do Programa BPC Escola.

A iniciativa contou com a atuação integrada de diversas instituições, entre elas o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), a SEMTAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o Juizado da Infância e Juventude, o Núcleo Psicossocial (NUPS) e a técnica responsável pelo Programa BPC Escola.

Durante os três dias de atividades, foram promovidas ações voltadas à prevenção de violações de direitos, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, à promoção da cidadania e à ampliação do acesso às políticas públicas voltadas à proteção social.

Como parte da programação, na manhã do dia 15 de junho, foram realizadas palestras educativas na Escola Pocidônio Bastos, direcionadas a estudantes, adolescentes e profissionais da educação. Os encontros abordaram temas de grande relevância social, como a prevenção ao uso de álcool e outras drogas, a gravidez na adolescência, o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, além do enfrentamento à violência doméstica.

O Projeto Fortalecendo Vínculos tem como objetivo promover a inclusão social, fortalecer os laços familiares e comunitários, prevenir situações de vulnerabilidade e contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A iniciativa também busca valorizar a identidade cultural indígena, garantindo atendimento humanizado e respeitoso às especificidades culturais e sociais das comunidades atendidas.

As atividades foram desenvolvidas de forma educativa, participativa e culturalmente sensível, reforçando a importância da proteção de crianças, adolescentes e mulheres indígenas, bem como da construção de ambientes familiares e comunitários pautados pelo respeito, pela cidadania e pela promoção dos direitos humanos.

Paralelamente, foi realizada a busca ativa de famílias para aplicação do Questionário do BPC Escola, instrumento fundamental para identificar as principais barreiras enfrentadas por crianças e adolescentes com deficiência no acesso, permanência e participação no ambiente escolar. As informações coletadas contribuirão para o fortalecimento das políticas públicas de inclusão e para o aprimoramento das ações voltadas à garantia de direitos desse público.

A ação reafirma o compromisso das instituições parceiras com a promoção da inclusão social, da proteção integral e da garantia de direitos das comunidades indígenas, fortalecendo a cidadania e ampliando o acesso a serviços essenciais por meio de um trabalho integrado e humanizado.