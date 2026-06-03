Projeto FAV busca apoio do deputado Jean Mendonça para ampliar atividades do voleibol em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 16h05

A ampliação das atividades esportivas e a participação em novas competições estão entre as metas traçadas pela Associação Forte Aliança Voleibol (FAV) para os próximos meses e para a temporada de 2026. Com esse objetivo, integrantes da diretoria da entidade estiveram reunidos com o deputado estadual Jean Mendonça (PL), em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia, para apresentar o planejamento da associação e discutir possibilidades de parceria institucional.

Durante o encontro, a integrante do Conselho Fiscal da FAV, Vanessa Caetano, detalhou as ações previstas pela entidade para o segundo semestre deste ano e para o próximo calendário esportivo. Segundo ela, estão programadas a organização e a participação em cinco competições, envolvendo dezenas de atletas com idades que variam de cinco anos até a categoria adulta.

Com mais de uma década de atuação em Porto Velho, a Associação Forte Aliança Voleibol acumula participações em competições estaduais e mantém atividades voltadas ao desenvolvimento da modalidade. A entidade também atua na realização de torneios na capital e em municípios do interior de Rondônia.

Entre os resultados mais recentes obtidos pela equipe estão o título da etapa de Porto Velho da Copa Rondoniense de Voleibol, a conquista da Liga Regional de Voleibol 2025, o vice-campeonato da Copa Ferroviário 2025 e a terceira colocação na CopaFem 2025. Vanessa Caetano afirmou que os resultados alcançados fortalecem o trabalho desenvolvido pela associação e incentivam a busca por novos espaços no voleibol regional. “São conquistas que demonstram nossa força no segmento e nos motivam para buscar mais espaços no voleibol regional”, declarou.

Ao receber os representantes da entidade, o deputado Jean Mendonça orientou que seja elaborado um projeto voltado ao exercício de 2026, permitindo a análise da inclusão de apoio à associação por meio de emendas parlamentares. Segundo o parlamentar, dentro das possibilidades, haverá avaliação para oferecer suporte às ações desenvolvidas pela entidade. “Dentro das possibilidades vamos dar o suporte possível, pois projetos sociais de relevância como o FAV precisam de assistência, de apoio, porque vai de encontro às reais necessidades da população”, afirmou.