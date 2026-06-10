PRF apreende mais de 19 kg de substância líquida contendo droga em Ji-Paraná

Por PRF-RO

Publicada em 10/06/2026 às 09h00

Rondônia, 09 de junho de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na última sexta-feira (7), cerca de 19,28 kg de preparação líquida contendo entorpecente diluído. A ação ocorreu por volta das 16h, no km 350 da BR-364, em Ji-Paraná/RO.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial realizou abordagem a um ônibus de transporte interestadual de passageiros. No decorrer dos procedimentos, realizaram-se entrevistas com os ocupantes, conferência da documentação e consultas aos sistemas informatizados.

Ao verificar o compartimento de bagagens, identificou-se quatro recipientes rotulados como desinfetantes. Após submeter uma amostra dos supostos produtos de limpeza ao teste químico preliminar (narcoteste), o reagente apresentou resultado positivo para a presença de substância análoga à cocaína.

A mistura líquida apreendida totalizou 19,28 kg, considerando todo o conteúdo utilizado para ocultar o entorpecente. Nenhuma pessoa foi presa. O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ji-Paraná/RO, para os demais procedimentos cabíveis.