Toffoli toma posse no TSE e diz que Justiça não decide eleição

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 10/06/2026 às 10h00

O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta terça-feira (9) no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições de outubro.

Toffoli ocupará a vaga de Cármen Lúcia, que deixou o tribunal após completar mandato de dois anos no comando da Corte.

Em um breve discurso, o ministro disse que terá o compromisso de garantir a soberania do voto do eleitor nas eleições.

"Quem decide o processo eleitoral é o povo, não é a Justiça. Quem decide o voto é o senhor do voto. O efetivo momento em que todos brasileiros são efetivamente iguais é no momento de depositar o voto na urna eletrônica", afirmou.

Composição

O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos.

A partir de agora, a nova composição de ministros será:

Kassio Nunes Marques (presidente)

André Mendonça (vice-presidente),

Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira (STJ),

Ricardo Villas Boas Cueva (STJ),

Floriano Azevedo Marques (jurista) e

Estela Aranha (jurista).