Integra 2026 destaca inovação, inclusão e desenvolvimento regional em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 09h32

O Integra 2026 segue movimentando a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Cacoal, com uma programação que conecta educação, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional. Realizado pelo Sebrae em Rondônia em parceria com a instituição de ensino, o evento reúne estudantes, empreendedores, produtores rurais e representantes de diversos segmentos da sociedade em atividades voltadas à construção de oportunidades e ao fortalecimento do ecossistema de inovação do estado.

A ação integra diferentes soluções estratégicas do Sebrae, entre elas os programas Educação que Transforma, Inovação, Plural, Cliente 360 e Impulso Tecnológico, ampliando o alcance das atividades e promovendo conexões entre universidade, setor produtivo e comunidade.

Diversidade como motor da inovação

Um dos destaques da programação é o Bootcamp Plural de Inovação, uma maratona criativa que reúne participantes de diferentes perfis e trajetórias para o desenvolvimento de ideias e soluções empreendedoras. A iniciativa prioriza a participação de públicos historicamente sub-representados, como pessoas negras, pardas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas com mais de 60 anos, fortalecendo a diversidade como elemento estratégico para a inovação.

Durante a maratona, os participantes têm acesso a metodologias de criação e validação de negócios, além da oportunidade de desenvolver projetos que poderão receber acompanhamento e suporte do Sebrae após a conclusão das atividades.

Conhecimento e tecnologia para o agronegócio

A programação também tem registrado grande interesse nas atividades voltadas ao agronegócio e à cafeicultura. A oficina sobre o Café Robusta Amazônico teve todas as vagas preenchidas ainda no período de inscrições. Já a palestra “Novas Tecnologias e o Futuro da Cafeicultura no Estado de Rondônia” contou com excelente participação do público, reunindo 93 presentes entre os 96 inscritos, demonstrando o interesse crescente do setor pelas inovações aplicadas à produção cafeeira.

As atividades promovem a troca de conhecimentos entre especialistas, produtores e demais participantes, evidenciando o potencial da tecnologia como ferramenta para aumentar a competitividade e a sustentabilidade da produção rural.

Aproximação entre juventude e profissões do futuro

Outro eixo de destaque é o programa Educação que Transforma, responsável por aproximar estudantes do ensino médio do ambiente universitário e das oportunidades profissionais do futuro. Ao longo do evento, são realizadas atividades nos períodos da manhã e da tarde, incluindo visitas guiadas à universidade, palestras sobre carreiras emergentes e tendências do mercado de trabalho, além de momentos de integração entre os participantes.

A proposta permite que os jovens conheçam mais de perto o ambiente acadêmico, ampliando suas perspectivas sobre formação profissional, empreendedorismo e inovação.

Conexões que impulsionam o desenvolvimento

Para o Sebrae em Rondônia, a proposta do Integra 2026 vai além da realização de um evento. A iniciativa fortalece a construção de um ambiente colaborativo capaz de conectar diferentes públicos em torno da inovação, da educação empreendedora e do desenvolvimento sustentável de Rondônia.

Com programação até esta quarta-feira (10), o Integra 2026 segue reunindo conhecimento, diversidade, tecnologia e empreendedorismo em um mesmo espaço, reforçando o compromisso do Sebrae com a geração de oportunidades e com a preparação de pessoas e negócios para os desafios e oportunidades do futuro.