Edevaldo Neves cobra explicações do secretário da sejus e diz que não aceitará perseguição contra policiais penais de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 09h24

O deputado estadual Edevaldo Neves voltou a sair em defesa dos policiais penais de Rondônia e cobrou do secretário de Justiça, Marcus Rito, uma postura mais equilibrada em relação aos servidores do sistema prisional. Segundo o parlamentar, a categoria tem enfrentado constantes cobranças por parte da administração, sem que haja o mesmo empenho na valorização profissional, melhoria das condições de trabalho e reconhecimento dos servidores.

Único representante da Polícia Penal na Assembleia Legislativa, Edevaldo afirmou que não aceitará qualquer tipo de coação, intimidação ou medida que possa prejudicar os profissionais que diariamente atuam na segurança dos presídios rondonienses. Para ele, os policiais penais precisam ter respaldo institucional para exercer suas funções com tranquilidade e segurança.

“O servidor precisa ser respeitado. Não vou aceitar nenhum tipo de perseguição ou coação contra os policiais penais. Vou lutar para que a categoria tenha liberdade para trabalhar, cumprir sua missão e exercer suas funções com dignidade. Quem está na linha de frente do sistema prisional merece valorização, reconhecimento e condições adequadas de trabalho”, declarou o deputado.

Edevaldo Neves garantiu que seguirá acompanhando de perto as demandas da categoria e cobrando da Secretaria de Justiça ações que fortaleçam a Polícia Penal, valorizem seus servidores e garantam um ambiente de trabalho justo e respeitoso para todos.