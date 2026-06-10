PM recupera moto roubada após perseguição e tiroteio na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 10/06/2026 às 09h30

Um jovem de 21 anos foi preso no fim da noite desta terça-feira (9) após participar do roubo de uma motocicleta e tentar fugir da Polícia Militar pelas ruas da zona Leste de Porto Velho.

De acordo com a ocorrência, o assalto aconteceu nas proximidades do Espaço Alternativo. Duas mulheres, ambas de 33 anos, relataram que estavam próximas a barracas comerciais quando foram abordadas por dois criminosos armados. Sob grave ameaça, a dupla roubou uma motocicleta Honda Fan 160 preta e fugiu do local.

Pouco depois, uma empresa de rastreamento veicular entrou em contato com a Polícia Militar e forneceu a localização em tempo real do veículo. Equipes do 5º Batalhão iniciaram o acompanhamento e conseguiram localizar duas motocicletas seguindo em alta velocidade pela região.

Durante a perseguição, os suspeitos perceberam a presença policial e tentaram escapar. Segundo os policiais, o condutor da motocicleta roubada sacou uma arma de fogo da cintura, levando um dos militares a efetuar três disparos. Em seguida, o suspeito arremessou a arma e continuou a fuga.

Ao entrar na Rua Francisco Barbosa, o criminoso perdeu o controle da direção, bateu contra o meio-fio e caiu. Mesmo ferido, ainda tentou fugir correndo, mas acabou sendo alcançado e preso pelos policiais. O comparsa conseguiu escapar e não foi localizado.

Com o suspeito foram encontrados um aparelho celular, R$ 2 em dinheiro e duas chaves. Durante a abordagem, ele confessou participação no roubo da motocicleta e informou que agiu com outro criminoso.

A arma utilizada no assalto foi descartada durante a fuga e não foi encontrada, apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar.

O jovem sofreu escoriações e lesões causadas pela queda da motocicleta, sendo encaminhado para atendimento médico na UPA Leste. Após receber alta, ele foi apresentado no Departamento de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.

A motocicleta roubada foi recuperada e devolvida aos procedimentos legais. As buscas pelo segundo envolvido continuam.