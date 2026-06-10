Polícia Civil realiza operação em Reserva Estadual Rio Madeira-B

Por PC/RO

Publicada em 10/06/2026 às 09h30

Nesta terça-feira, 09 de junho de 2026, a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2), realizou operação integrada de prevenção ambiental na Reserva Estadual Rio Madeira-B, em Rondônia.

A ação contou com a participação da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) e da Gerência de Aviação do Estado (GAVE/SESDEC), reforçando a atuação conjunta dos órgãos estaduais na proteção do patrimônio ambiental.

A operação teve como objetivo fiscalizar e coibir atividades criminosas que possam ameaçar a integridade da unidade de conservação, fortalecendo as ações de prevenção e preservação ambiental na região.

A iniciativa reafirma o compromisso da Polícia Civil de Rondônia com a proteção do meio ambiente e o enfrentamento à criminalidade, por meio da integração entre as forças de segurança pública e os órgãos ambientais. A atuação conjunta demonstra que a preservação das áreas protegidas e a defesa dos recursos naturais constituem uma missão permanente do Estado, em benefício das presentes e futuras gerações.