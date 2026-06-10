Homem é espancado por criminosos e perde motocicleta após emboscada

Por Rondonianews.com

Publicada em 10/06/2026 às 09h15

Uma ocorrência de roubo com violência foi registrada na tarde de terça-feira (09), na Linha 186 em Rolim de moura, lado sul, nas proximidades do km 01. A vítima seguia de motocicleta quando foi surpreendida por três criminosos que também estavam em uma moto.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, os suspeitos fecharam a passagem da motocicleta, provocando a queda da vítima. Logo em seguida, os criminosos passaram a agredi-la com socos e chutes, causando diversos ferimentos.

A vítima sofreu dois cortes na região da testa, sendo necessário atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros socorros no local e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e precisou levar pontos nos ferimentos.

Após as agressões, os criminosos fugiram levando a motocicleta da vítima e também um aparelho celular. O modelo do telefone não foi informado.

Ainda conforme a ocorrência, testemunhas e a própria vítima relataram dificuldades para acionar o telefone de emergência 190 logo após o crime. Diante da impossibilidade de contato, um motorista que passava pelo local encontrou uma viatura policial em patrulhamento e informou pessoalmente sobre o assalto, fato que acabou atrasando o início das buscas pelos suspeitos.

Durante as diligências, a Polícia Militar recebeu informações de que câmeras de videomonitoramento instaladas na saída para Ji-Paraná registraram a motocicleta roubada trafegando no sentido sul/norte, ocupada por dois indivíduos. As imagens deverão auxiliar nas investigações e na tentativa de identificação dos autores e recuperação do veículo.

A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes, que darão continuidade às investigações para localizar os envolvidos no crime. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.