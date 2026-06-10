Deputado Laerte Gomes destaca importância do Circuito Gigantes de Rondônia para o turismo e o desenvolvimento regional

Por Juliana Martins

Publicada em 10/06/2026 às 10h13

Ji-Paraná sediou, nos dias 6 e 7 de junho, a primeira etapa do Circuito de Pesca Esportiva Gigantes de Rondônia, uma das maiores competições da modalidade na Região Norte do país. Realizado no Beira Rio Cultural, o evento reuniu pescadores esportivos, famílias, visitantes e amantes da pesca em uma grande celebração que movimentou a economia, fortaleceu o turismo e evidenciou as riquezas naturais do estado.

A competição contou com uma estrutura organizada para receber participantes de diferentes municípios e estados, oferecendo uma premiação superior a R$ 130 mil, incluindo uma lancha avaliada em R$ 120 mil, um dos grandes atrativos do circuito.

Presente no evento, o deputado estadual Laerte Gomes destacou a importância de apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento regional por meio do turismo e do esporte.

“O Circuito de Pesca Gigantes de Rondônia é muito mais que uma competição de pesca esportiva. É um evento que fortalece o turismo, movimenta a economia e valoriza as riquezas naturais do nosso estado. Em Ji-Paraná, temos a satisfação de apoiar essa grande iniciativa, que reúne atletas, famílias e apaixonados pela pesca esportiva. O circuito passa por outros municípios rondonienses e já se consolidou como uma das maiores competições da Região Norte”, afirmou.

O parlamentar também fez questão de reconhecer o trabalho realizado pela equipe organizadora, especialmente do secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Luiz Domene, que esteve à frente da coordenação da etapa em Ji-Paraná.

Laerte agradeceu a dedicação, o empenho e o compromisso de Luiz Domene na organização do evento, ressaltando que o sucesso da competição é resultado do trabalho conjunto entre poder público, organizadores, patrocinadores e apoiadores.

“A dedicação do Luiz Domene e de toda a equipe foi fundamental para que Ji-Paraná recebesse um evento dessa magnitude. Foi uma grande festa para os competidores, para a população e para os visitantes que prestigiaram o circuito”, destacou o deputado.

Além da competição, o evento gerou impacto positivo em diversos setores da economia local, beneficiando hotéis, restaurantes, comércios, postos de combustíveis e prestadores de serviços, fortalecendo a cadeia produtiva ligada ao turismo e ao lazer.

Após a abertura em Ji-Paraná, o Circuito Gigantes de Rondônia seguirá por outros municípios do estado ao longo do ano, ampliando o alcance da pesca esportiva e consolidando Rondônia como referência nacional na modalidade.

Com grande participação popular, organização elogiada pelos competidores e forte movimentação econômica, a etapa de Ji-Paraná confirmou o sucesso de mais uma edição do circuito e reforçou o potencial da pesca esportiva como ferramenta de desenvolvimento, promoção turística e valorização dos recursos naturais rondonienses.

As próximas etapas acontecem em Machadinho d’Oeste, de 18 a 19 de julho, em São Francisco do Guaporé, de 25 a 26 julho e a última etapa no distrito de Jaci Paraná, Porto Velho, de 01 a 02 de agosto.