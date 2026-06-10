Parceria entre IFRO e Sebrae promove inovação em Rolim de Moura

Por IFRO

Publicada em 10/06/2026 às 09h44

Inovação em Rolim de Moura segue ganhando força com a realização de novas ações voltadas ao empreendedorismo, à tecnologia e ao desenvolvimento regional. Por meio do Projeto Cidades Inteligentes (Procint), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), tem promovido iniciativas que estimulam a criação de conexões, o compartilhamento de experiências e o surgimento de novas ideias para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do município.

Segundo o Coordenador do Eixo Empreendedorismo e Inovação do Procint, Juliano Cristhian, a construção de uma rede sólida de parceiros é fundamental para consolidar um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento regional. “Estamos sempre buscando parceiros estratégicos para iniciar uma trajetória de construção de um sistema de inovação alinhado às ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico da região. Essas iniciativas ampliam as possibilidades de atuação dos empreendedores e fortalecem a mobilização de diferentes setores da sociedade”, destacou.

Representantes do Eixo Empreendedorismo e Inovação e da unidade do Sebrae de Rolim de Moura participaram de ações conjuntas voltadas ao fortalecimento do ecossistema local de inovação. A parceria prevê o incentivo e uma agenda contínua de eventos de sensibilização, capacitação e identificação de empreendedores, criando oportunidades para o desenvolvimento de novos negócios e o fortalecimento de iniciativas já existentes na região.

Para o Coordenador, o envolvimento de instituições, empresas, comunidade acadêmica e sociedade civil é essencial para a consolidação de um ecossistema inovador. “O foco principal é divulgar conhecimento, compartilhar experiências e atrair o envolvimento de parceiros, da comunidade acadêmica, dos empreendedores e da sociedade civil. A inovação acontece quando diferentes atores se unem em torno de objetivos comuns”, ressaltou.

A proposta tem despertado o interesse e o engajamento de diversos participantes. Para a empreendedora Fabiana Yokoyama, a iniciativa demonstra o potencial da tecnologia como ferramenta de transformação em diferentes segmentos. “Gostei muito de participar dessa reunião da Cidade Inteligente e conhecer como a tecnologia pode ser utilizada a favor dos empreendimentos e dos interesses de cada setor. Com a união entre educação, comércio, empresários e projetos universitários, conseguiremos vencer alguns desafios enfrentados. Integrar a tecnologia aos diversos setores é importante para o desenvolvimento da nossa região”, afirmou.

O encontro também reuniu representantes do Movimento Empresa Júnior (MEJ), reforçando a participação dos jovens na construção do ecossistema de inovação. Para Lucas Bastos Pinheiro Gomes, a reunião foi uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências entre diferentes atores comprometidos com o desenvolvimento de Rondônia.

“A reunião sobre o ecossistema de inovação foi um momento de muito diálogo e aprendizado entre pessoas que atuam diretamente no desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. É gratificante fazer parte de um projeto com tamanho potencial e perceber a preocupação dessas pessoas em fortalecer o ecossistema. Isso nos inspira a contribuir cada vez mais para o crescimento de Rondônia, especialmente representando um movimento pelo qual sou apaixonado, que é o Movimento Empresa Júnior”, destacou.

O evento buscou fomentar a cultura da inovação em Rolim de Moura, promovendo a integração entre instituições, empreendedores, estudantes e sociedade. A expectativa é que as ações desenvolvidas contribuam para a formação de um ambiente cada vez mais propício à geração de oportunidades, ao fortalecimento dos negócios locais e à construção de soluções inovadoras para os desafios da região.