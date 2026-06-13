Prefeitura de Jaru convoca aprovados para os cargos de zelador e cozinheiro

Por Assessoria

Publicada em 13/06/2026 às 11h03

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última quinta-feira (11) um novo edital de convocação referente ao processo seletivo simplificado nº 002/2026.

Foram convocados os candidatos aprovados para os cargos de zelador e cozinheiro, ambos com atuação na zona urbana do município.

O prazo para entrega de documentos via peticionamento online e apresentação para posse do cargo é de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital, sem possibilidade de prorrogação.

CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL NA ÍNTEGRA https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/40337?perPage=10&page=1