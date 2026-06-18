Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Campanha de Multivacinação na zona rural do município

ATENÇÃO, POVO DE ESPIGÃO D'OESTE! O time da saúde está na estrada! De 18 de junho a 09 de julho, a Campanha de Multivacinação vai percorrer cada cantinho da nossa zona rural para garantir que nenhuma família fique sem proteção.
São 13 dias de atendimento em 15 comunidades, levando todas as vacinas disponíveis até você, trabalhador e trabalhadora do campo.
Tem atendimento em:
Linha JK
Rei Davi
Jiqui e Lambari
Seringal
Rio Claro
PA1 e PA2
14 de Abril
CAPA 80
Linha Ponte Bonita
Pacarana
Distrito Nova Esperança
Rio da Prata
Canelinha
É a saúde pública chegando onde você está, com respeito à sua rotina e compromisso com a sua vida. Quer saber o dia exato na sua região?
O cronograma completo está disponível no site da Prefeitura!
Corre lá: link na bio!
Vacinar é cuidar de você, da sua família e de toda a nossa comunidade pomerana, gaúcha, nordestina e sudestina que faz Espigão d'Oeste todos os dias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!