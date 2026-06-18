Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Campanha de Multivacinação na zona rural do município

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 14h45

ATENÇÃO, POVO DE ESPIGÃO D'OESTE! O time da saúde está na estrada! De 18 de junho a 09 de julho, a Campanha de Multivacinação vai percorrer cada cantinho da nossa zona rural para garantir que nenhuma família fique sem proteção.

São 13 dias de atendimento em 15 comunidades, levando todas as vacinas disponíveis até você, trabalhador e trabalhadora do campo.

Tem atendimento em:

Linha JK

Rei Davi

Jiqui e Lambari

Seringal

Rio Claro

PA1 e PA2

14 de Abril

CAPA 80

Linha Ponte Bonita

Pacarana

Distrito Nova Esperança

Rio da Prata

Canelinha

É a saúde pública chegando onde você está, com respeito à sua rotina e compromisso com a sua vida. Quer saber o dia exato na sua região?

O cronograma completo está disponível no site da Prefeitura!

Corre lá: link na bio!

Vacinar é cuidar de você, da sua família e de toda a nossa comunidade pomerana, gaúcha, nordestina e sudestina que faz Espigão d'Oeste todos os dias.