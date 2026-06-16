Prefeitura avança na elaboração de projeto de macrodrenagem para prevenção de alagamentos e desenvolvimento urbano

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 15h24

A Prefeitura de Rolim de Moura realizou, na manhã desta terça-feira (16), uma reunião técnica de alinhamento para acompanhamento da elaboração do Projeto de Macrodrenagem Urbana, uma importante iniciativa voltada ao planejamento do crescimento da cidade e à mitigação dos impactos causados pelas chuvas intensas.

, por meio do Contrato de Repasse nº 969145/2024/MCIDADES/CAIXA, destinado à elaboração de estudos e projetos para prevenção de desastres e implantação de soluções de macrodrenagem urbana no município.

Durante o encontro, foram apresentados os avanços das 19 etapas que compõem o projeto, incluindo levantamentos topográficos, estudos hidrológicos e análises técnicas necessárias para a definição das futuras intervenções. Entre os trabalhos já executados está o levantamento topográfico de aproximadamente 11 mil metros de áreas estratégicas da cidade, além da identificação de pontos críticos de vazão e escoamento das águas pluviais.

Desenvolvido em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Saneamento Básico, o projeto tem como objetivo estruturar soluções capazes de reduzir os riscos de alagamentos, enchentes e demais problemas decorrentes das chuvas torrenciais, garantindo mais segurança para a população e maior eficiência na infraestrutura urbana.

As propostas em desenvolvimento contemplam sistemas de drenagem por galerias subterrâneas de grande porte, adequação de canais naturais e artificiais, construção de estruturas auxiliares para captação e condução das águas pluviais, além de intervenções complementares destinadas ao controle de erosões e assoreamento.

Com investimento estimado em aproximadamente R$ 55 milhões para execução das futuras obras, a macrodrenagem urbana é considerada uma das mais importantes iniciativas de planejamento estrutural em andamento no município. O projeto busca preparar Rolim de Moura para os desafios das próximas décadas, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável e ampliando a capacidade de resposta da cidade diante dos eventos climáticos extremos.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o planejamento de longo prazo, a prevenção de desastres e a melhoria da qualidade de vida da população, criando as bases técnicas necessárias para futuras captações de recursos e execução das obras previstas.