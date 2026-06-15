Pré-candidatos a governador com os vereadores em Cacoal, Pimenta Bueno sedia torneio de pesca, quem coordenará a campanha de Fúria?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/06/2026 às 14h00

Coordenação – Um dos assuntos mais comentados nos bastidores da política em Rondônia na última semana foi a possibilidade de a Primeira Dama e secretária de Estado de Ação Social (Seas), Luana Rocha ser a coordenadora da campanha política do pré-candidato, Adailton Fúria, do PSD, partido político presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha. É importante destacar, que Luana formatava uma candidatura a deputada federal, inclusive, com enormes chances de sucesso, pois nos dois mandatos de Rocha tem se destacado pela eficiência na Seas e ótima relação que tem junto à população da capital e do interior. Como Rocha permaneceu no cargo, ela ficou fora das eleições deste ano. Existe interesse enorme na eleição de Fúria, pois seria uma maneira de Rocha manter boa parte da sua estrutura político-administrativa em um futuro governo com o comando do PSD. O problema é que um deputado estadual experiente, bom de voto, estava cotado para coordenar a campanha. Até as convenções teremos muito disque-me-disque sobre o assunto...

Pré-candidatos – Pedro Abib (MDB), Luiz Carlos Teodoro (Psol), Expedito Netto (PT), Hildon Chaves (UB), Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD) e Samuel Costa são pré-candidatos a governador nas eleições gerais de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; dois dos três senadores dos Estados e Distrito Federal, além de deputados federais e estaduais. Os nomes ainda, depende de aprovação nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão confirmados os candidatos aos diversos cargos eletivos que estarão na disputa. A campanha eleitoral será desencadeada depois do dia 15 de agosto, último prazo para registro das candidaturas nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada Estado.

Pré-campanha – Os pré-candidatos citados estiveram participando do 3º encontro dos vereadores em Cacoal, na última semana, e todos tiveram condições de apresentarem seus planos, projetos e propostas que deverão marcar presença na campanha eleitoral nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, cultural, esportes, assistência social, dentre outras prioridades em favor do bem-estar da comunidade. Os pré-candidatos tiveram tempo igual e puderam apresentar as propostas que estariam sendo planejadas para a composição dos futuros Planos de Governo, uma ótima oportunidade para vereadores, prefeitos, representantes dos mais diversos segmentos da sociedade pudessem conhecer um pouco do que os pré-candidatos pretendem aplicar, após (um deles) ser eleito pela maioria de o eleitorado do Estado. A participação dos pré-candidatos veio enriquecer o encontro dos vereadores, que são o espelho da sociedade na administração pública. A abertura no encontro de Cacoal aos pré-candidatos a governador foi uma medida correta, inteligente, que só favorece a democracia e valoriza o processo político-eleitoral.

Senado – Pesquisa do Instituto Phoenix, do Juvenil Coelho, técnico especializado no assunto está sendo publicada em vários sites, divulgada em rádio e TV de capital e do interior e traz um perfil sobre a situação de pré-candidatos ao Senado nas eleições gerais de outubro. Destaque para os nomes que constantemente são mais lembrados pelo povo. Nos 16 municípios os políticos que estiveram na lista de preferência, de forma espontânea foram a deputada federal Sílvia Cristina (PP), o ex-senador Amir Lando (MDB), que já foi ministro do INSS; deputado federal Fernando Máximo (PL), ex-senador Acir Gurgacz (PDT) e a ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos). Também estão na lista de pré-candidatos ao Senado o pecuarista Bruno “Bolsonaro” Scheidt (PL), senador Confúcio Moura (MDB) à reeleição, Luciana Oliveira (PT), Luís Fernando (PSD) e Neidinha Suruí (PSC). Até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto) certamente teremos mudanças na lista de pré-candidatos.

Pesca – Nos dias 20 e 21 deste mês será realizada etapa do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva em Pimenta Bueno. Competidores de todo o Estado amantes da pesca esportiva são aguardados para o encontro de amantes do segmento que também agrega turismo, confraternização e preservação ambiental. A etapa terá as modalidades de Pesca Embargada e Pesca de Caiaque. A premiação também é atraente com valor acima de R$ 90 mil nas diversas categorias. As inscrições são gratuitas e a fiscalização é da Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE-RO). O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), é um dos incentivadores do evento e liberou emenda parlamentar colaborando com a realização da festa esportiva que mobiliza o segmento em nível regional.

Respigo

Dois prefeitos que estão no segundo mandato teriam chances reais de sucesso caso fossem candidatos à Câmara Federal, onde Rondônia tem oito cadeiras. Há quem aposte, que os prefeitos Flori Cordeiro (Podemos), de Vilhena, e Aldair Júlio (UB), de Rolim de Moura, que não renunciaram e estão impossibilitados de concorrer nas eleições gerais de outubro seriam aprovados nas urnas +++ Perde o Estado em não ter dois bons representantes no Congresso Federal, pois ambos são políticos eficientes e com respaldo popular. Mas ganham os municípios, pois Flori e Aldair realizaram trabalho positivo a frente dos importantes municípios +++ Muitas reclamações de motoristas que têm a necessidade de transitar na BR 364, principalmente no trecho Porto Velho a Ji-Paraná com cerca de 400 km. Filas enormes de carretas vazias, que andam juntas, impossibilitam ultrapassagens e prejudica um fluxo seguro dos veículos +++ Melancólica a apresentação da Seleção Brasileira no mundial de futebol que está acontecendo nos Estados Unidos, Canadá e México. O empate (1x1) com o Marrocos pode ser considerado “um bom resultado” devido a fragilidade do time brasileiro, selecionado por empresários que mandam e desmandam no futebol mundial com maior intensidade no brasileiro +++ A seleção de Carlo Ancelotti precisa vencer o Haiti, na sexta-feira (19). Se perder dificilmente terá condições de continuar na Copa.

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